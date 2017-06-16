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Королева Елизавета: Британия погрузилась в "мрачные настроения"

17.06.2017 15:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Королева Великобритании Елизавета II в заявлении по поводу своего официального дня рождения отметила, что Британия погрузилась в «мрачные настроения» на фоне событий последних недель — пожара в здании Гренфелл-Тауэр, нападения на лондонском мосту и теракта в манчестерском концертном зале.


Фото: Reuters

Королева, в пятницу встречавшаяся с пострадавшими, отметила, что несмотря ни на что люди с готовностью приходят на помощь друг другу.

«Сегодня, по традиции, праздничный день. Однако в этом году трудно не заметить, что нация впала в крайне мрачные настроения. За последние месяцы страна пережила череду ужасных трагедий», — начинает королева свое послание.

Череда трагических событий началась в конце марта — 22 марта на Вестминстерском мосту британский гражданин Халид Масуд направил автомобиль на прохожих, в результате чего четыре человека погибли. Затем он врезался в ограду у здания парламента и набросился с ножом на стоявшего на посту полицейского Кита Палмера. Палмер скончался от полученных ранений; Масуд был убит другими полицейскими.

Теракт в Манчестере произошел через два месяца — 22 мая смертник взорвал бомбу на концерте певицы Арианы Гранде, погибли 22 человека.

Около недели спустя, 3 июня, трое мужчин в Лондоне намеренно сбили автомобилем нескольких пешеходов, а затем стали нападать на прохожих с ножами. Погибли 8 человек, несколько десятков получили ранения.

Наконец, на этой неделе как минимум 30 человек погибли, десятки пострадали в результате сильнейшего пожара, много часов бушевавшего в многоэтажном жилом доме на западе Лондона.

«Как нация, мы продолжаем думать и молиться о всех тех, кого напрямую затронули эти события. В ходе недавних встреч [с пострадавшими] в Манчестере и Лондоне меня поразила готовность людей во всей стране оказывать поддержку и помогать тем, кто отчаянно в этом нуждается», — пишет Елизавета II.

Королева в пятницу встречалась с пострадавшими от манчестерского теракта и от пожара в Гренфелл-Тауэр.

«Во времена испытаний Соединенное королевство оставалось непоколебимым перед лицом опасности. Объединенные общим горем, мы также решительно настроены, без страха и без избирательности помогать всем тем, кто заново строит свои жизни, на которых оставили свой ужасный отпечаток разрушения и потери», — завершается послание Елизаветы II.

17 июня в этом году официально празднуется день рождения королевы. Обычно праздник проходит во вторую субботу июня, но в нынешнем году его перенесли на неделю.

 
 
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За последние месяцы страна пережила череду ужасных трагедий", - начинает королева свое послание.

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