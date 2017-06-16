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Королева Елизавета: Британия погрузилась в "мрачные настроения"
17.06.2017 15:20 — Новости Мира | Tut.by
Королева Великобритании Елизавета II в заявлении по поводу своего официального дня рождения отметила, что Британия погрузилась в «мрачные настроения» на фоне событий последних недель — пожара в здании Гренфелл-Тауэр, нападения на лондонском мосту и теракта в манчестерском концертном зале.
Королева, в пятницу встречавшаяся с пострадавшими, отметила, что несмотря ни на что люди с готовностью приходят на помощь друг другу.
«Сегодня, по традиции, праздничный день. Однако в этом году трудно не заметить, что нация впала в крайне мрачные настроения. За последние месяцы страна пережила череду ужасных трагедий», — начинает королева свое послание.
Череда трагических событий началась в конце марта — 22 марта на Вестминстерском мосту британский гражданин Халид Масуд
Теракт в Манчестере произошел через два месяца — 22 мая смертник
Около недели спустя, 3 июня, трое мужчин в Лондоне намеренно сбили автомобилем нескольких пешеходов, а затем
Наконец, на этой неделе как минимум 30 человек погибли, десятки пострадали в результате
«Как нация, мы продолжаем думать и молиться о всех тех, кого напрямую затронули эти события. В ходе недавних встреч [с пострадавшими] в Манчестере и Лондоне меня поразила готовность людей во всей стране оказывать поддержку и помогать тем, кто отчаянно в этом нуждается», — пишет Елизавета II.
Королева в пятницу встречалась с пострадавшими от манчестерского теракта и от пожара в Гренфелл-Тауэр.
«Во времена испытаний Соединенное королевство оставалось непоколебимым перед лицом опасности. Объединенные общим горем, мы также решительно настроены, без страха и без избирательности помогать всем тем, кто заново строит свои жизни, на которых оставили свой ужасный отпечаток разрушения и потери», — завершается послание Елизаветы II.
17 июня в этом году официально празднуется день рождения королевы. Обычно праздник проходит во вторую субботу июня, но в нынешнем году его перенесли на неделю.
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За последние месяцы страна пережила череду ужасных трагедий", - начинает королева свое послание.
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