ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Меркель рассказала о личной аудиенции у папы Франциска

17.06.2017 15:42 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ангела Меркель побеседовала с папой римским Франциском в его личной библиотеке. Это уже четвертая личная аудиенция, чаще с понтификом встречалась только президент Аргентины.


Фото: Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в субботу, 17 июня, вновь встретилась с папой римским Франциском и провела с ним «воодушевляющую» беседу. Оба сошлись на мнении, что с вызовами современного мира можно справиться только, работая сообща. Не следует возводить стены, стены следует разрушать, подчеркнула Меркель после 40-минутной аудиенции в личной библиотеке понтифика.

Меркель сообщила, что на июльском саммите «большой двадцатки» в Гамбурге собирается обсудить ситуацию в Африке. Франциск приветствовал это решение. Кроме того, папа римский призвал бороться за Парижское соглашение по климату и после выхода из него США, а также высказал свои соболезнования в связи со смертью Гельмута Коля (Helmut Kohl).

Для Ангелы Меркель этот разговор стал четвертой личной аудиенцией с папой Франциском. Из глав государств чаще с ним встречалась только бывший президент Аргентины Кристина Элисабет Фернандес де Киршнер.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не следует возводить стены, стены следует разрушать, подчеркнула Меркель после 40-минутной аудиенции в личной библиотеке понтифика.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Королева Елизавета: Британия погрузилась в "мрачные настроения"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика