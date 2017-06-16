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Меркель рассказала о личной аудиенции у папы Франциска
17.06.2017 15:42 — Новости Мира | Tut.by
Ангела Меркель побеседовала с папой римским Франциском в его личной библиотеке. Это уже четвертая личная аудиенция, чаще с понтификом встречалась только президент Аргентины.
Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в субботу, 17 июня, вновь встретилась с папой римским Франциском и провела с ним «воодушевляющую» беседу. Оба сошлись на мнении, что с вызовами современного мира можно справиться только, работая сообща. Не следует возводить стены, стены следует разрушать, подчеркнула Меркель после 40-минутной аудиенции в личной библиотеке понтифика.
Меркель сообщила, что на июльском саммите «большой двадцатки» в Гамбурге собирается обсудить ситуацию в Африке. Франциск приветствовал это решение. Кроме того, папа римский призвал бороться за Парижское соглашение по климату и после выхода из него США, а также высказал свои соболезнования
Для Ангелы Меркель этот разговор стал четвертой личной аудиенцией с папой Франциском. Из глав государств чаще с ним встречалась только бывший президент Аргентины Кристина Элисабет Фернандес де Киршнер.
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Не следует возводить стены, стены следует разрушать, подчеркнула Меркель после 40-минутной аудиенции в личной библиотеке понтифика.
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