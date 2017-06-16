Меркель рассказала о личной аудиенции у папы Франциска

Ангела Меркель побеседовала с папой римским Франциском в его личной библиотеке. Это уже четвертая личная аудиенция, чаще с понтификом встречалась только президент Аргентины.



Фото: Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в субботу, 17 июня, вновь встретилась с папой римским Франциском и провела с ним «воодушевляющую» беседу. Оба сошлись на мнении, что с вызовами современного мира можно справиться только, работая сообща. Не следует возводить стены, стены следует разрушать, подчеркнула Меркель после 40-минутной аудиенции в личной библиотеке понтифика.

Меркель сообщила, что на июльском саммите «большой двадцатки» в Гамбурге собирается обсудить ситуацию в Африке. Франциск приветствовал это решение. Кроме того, папа римский призвал бороться за Парижское соглашение по климату и после выхода из него США, а также высказал свои соболезнования в связи со смертью Гельмута Коля (Helmut Kohl).

Для Ангелы Меркель этот разговор стал четвертой личной аудиенцией с папой Франциском. Из глав государств чаще с ним встречалась только бывший президент Аргентины Кристина Элисабет Фернандес де Киршнер.