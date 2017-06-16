ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Порошенко отменил "закон Савченко"

17.06.2017 16:14 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, вносящий изменения в статью Уголовного кодекса о зачислении судом срока предварительного заключения и отменяющий так называемый закон Надежды Савченко.

«Законом предлагается изложить в новой редакции часть пятую статьи 72 „Правила сложения наказаний и зачет срока предварительного заключения“ Уголовного кодекса Украины, согласно которой предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за день», — сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

С конца 2015 года эта часть статьи УК была изложена в редакции Надежды Савченко, согласно которой, один день в следственном изоляторе приравнивался к двум дням в тюрьме, независимо от статьи, по которой обвиняется подозреваемый.

Однако в украинском обществе эта поправка вызывала резкую критику, так, министр юстиции Павел Петренко заявлял, что в Украине резко возросла преступность. Он привел данные по состоянию на октябрь 2016 года, согласно которым по «закону Савченко» в целом подлежат освобождению 35 тысяч человек и уже освобождено 8,5 тысячи. По данным главы Минюста, «за несколько месяцев 906 лиц совершили повторно тяжкие и особо тяжкие преступления: 27 умышленных убийств, 12 изнасилований, 670 краж, 172 грабежа, 68 разбоев, 43 мошенничества, 23 хулиганства».

18 мая 2017 года Верховная рада отменила «закон Савченко» и приняла новую редакцию, которая и была подписана президентом. После подписания закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр юстиции Павел Петренко заявлял, что в Украине резко возросла преступность.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Меркель рассказала о личной аудиенции у папы Франциска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика