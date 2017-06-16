Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, вносящий изменения в статью Уголовного кодекса о зачислении судом срока предварительного заключения и отменяющий так называемый закон Надежды Савченко.

«Законом предлагается изложить в новой редакции часть пятую статьи 72 „Правила сложения наказаний и зачет срока предварительного заключения“ Уголовного кодекса Украины, согласно которой предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за день», — сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

С конца 2015 года эта часть статьи УК была изложена в редакции Надежды Савченко, согласно которой, один день в следственном изоляторе приравнивался к двум дням в тюрьме, независимо от статьи, по которой обвиняется подозреваемый.

Однако в украинском обществе эта поправка вызывала резкую критику, так, министр юстиции Павел Петренко заявлял, что в Украине резко возросла преступность. Он привел данные по состоянию на октябрь 2016 года, согласно которым по «закону Савченко» в целом подлежат освобождению 35 тысяч человек и уже освобождено 8,5 тысячи. По данным главы Минюста, «за несколько месяцев 906 лиц совершили повторно тяжкие и особо тяжкие преступления: 27 умышленных убийств, 12 изнасилований, 670 краж, 172 грабежа, 68 разбоев, 43 мошенничества, 23 хулиганства».

18 мая 2017 года Верховная рада отменила «закон Савченко» и приняла новую редакцию, которая и была подписана президентом. После подписания закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.