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Отголоски майского урагана в Москве: в больнице умер еще один пострадавший
17.06.2017 17:27 — Новости Мира | Tut.by
Еще один пострадавший от шквала, случившегося в Москве в конце мая, скончался в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Таким образом, общее количество жертв стихии в Москве и области достигло 17 человек.
«Пострадавший в результате шквала в Москве скончался в больнице», — сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, в настоящее время в больницах остаются восемь человек, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.
29 мая на Москву
В столице было повалено 27 тыс. деревьев, повреждены 243 кровли, 61 рекламный щит, 135 опор уличного освещения, свыше 1,9 тыс. автомобилей.
В ликвидации последствий удара стихии в столице были заняты 33 тыс. человек и 5 тыс. единиц техники.
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Число жертв достигло 17 человек. В настоящее время в больницах остаются восемь человек, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.
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