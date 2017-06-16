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Полиция: при пожаре в высотке Лондона без вести пропали и, вероятно, погибли 58 человек

17.06.2017 19:26 — Новости Мира | Tut.by  
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58 человек пропали без вести и, вероятно, погибли, при пожаре в высотном доме Grenfell Tower в Лондоне. Об этом в субботу сообщил представитель Скотленд-ярда Стюарт Канди.


Фото: Reuters

«К несчастью, на данный момент 58 человек, которые, как нам сказали, были в Grenfell Tower в ночь (трагедии), являются пропавшими без вести. Как это ни печально, я должен предположить, что они мертвы», — сказал он.

При этом представитель столичной полиции добавил, что «число 58 может претерпеть изменения». «Мне бы не хотелось, чтобы это произошло, но оно может возрасти», — признал Канди. По его словам, эта цифра касается только жильцов высотного дома, пропавших без вести, однако в доме в момент ЧП могли находиться и другие люди.

Задача полиции сейчас состоит в том, чтобы выяснить, кто еще мог быть в высотке в день трагедии, отметил представитель Скотленд-Ярда. В этой связи он попросил всех гостей жильцов Grenfell Tower, кто находился там непосредственно перед пожаром или во время разгула стихии, но при этом сумел вовремя выйти из дома и спастись от гибели, сообщить об этом властям.

Ранее в МИД Италии сообщили, что при пожаре в лондонском небоскребе погибли молодые итальянские архитекторы — Глория Тревизан и Марко Готтарди. По данным ведомства, 27-летние жених и невеста, выпускники Венецианского университета, получили контракт на создание нового проекта в британской столице. В течение двух месяцев они жили на 23-м, предпоследнем этаже сгоревшего здания. Оба успели попрощаться по телефону со своими родителями, когда в доме начался пожар, сообщают итальянские СМИ.

В МИД Марокко также сообщили, что среди жертв пожара были семь подданных королевства, передает агентство «Синьхуа». По данным агентства, дипломатическое и консульское представительства Марокко в Лондоне тесно сотрудничают с британскими властями для установления личностей погибших.

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали до 600 человек, произошел в ночь на 14 июня. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате чего некоторые люди оказались в огненной ловушке. 16 июня Скотленд-Ярд сообщил, что в результате пожара в Grenfell Tower погибли не менее 30 человек, а также что в больницах находятся 24 человека, при этом 12 из них остаются в реанимации. Между тем телеканал Sky News проинформировал со ссылкой на собственные источники, что «70 человек, числящихся пропавшими без вести, вероятно, мертвы».

Поиски пропавших и 5 млн фунтов погорельцам. Лондон после пожара в Grenfell Tower

 
 
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При этом представитель Скотленд-Ярда отметил, что это число может увеличиться, так как "эта цифра касается только жильцов высотного дома".

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