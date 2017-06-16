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Полиция: при пожаре в высотке Лондона без вести пропали и, вероятно, погибли 58 человек
17.06.2017 19:26 — Новости Мира | Tut.by
58 человек пропали без вести и, вероятно, погибли, при пожаре в высотном доме Grenfell Tower в Лондоне. Об этом в субботу сообщил представитель Скотленд-ярда Стюарт Канди.
«К несчастью, на данный момент 58 человек, которые, как нам сказали, были в Grenfell Tower в ночь (трагедии), являются пропавшими без вести. Как это ни печально, я должен предположить, что они мертвы», — сказал он.
При этом представитель столичной полиции добавил, что «число 58 может претерпеть изменения». «Мне бы не хотелось, чтобы это произошло, но оно может возрасти», — признал Канди. По его словам, эта цифра касается только жильцов высотного дома, пропавших без вести, однако в доме в момент ЧП могли находиться и другие люди.
Задача полиции сейчас состоит в том, чтобы выяснить, кто еще мог быть в высотке в день трагедии, отметил представитель Скотленд-Ярда. В этой связи он попросил всех гостей жильцов Grenfell Tower, кто находился там непосредственно перед пожаром или во время разгула стихии, но при этом сумел вовремя выйти из дома и спастись от гибели, сообщить об этом властям.
Ранее в МИД Италии сообщили, что при пожаре в лондонском небоскребе погибли молодые итальянские архитекторы — Глория Тревизан и Марко Готтарди. По данным ведомства, 27-летние жених и невеста, выпускники Венецианского университета, получили контракт на создание нового проекта в британской столице. В течение двух месяцев они жили на 23-м, предпоследнем этаже сгоревшего здания. Оба успели попрощаться по телефону со своими родителями, когда в доме начался пожар, сообщают итальянские СМИ.
В МИД Марокко также сообщили, что среди жертв пожара были семь подданных королевства, передает агентство «Синьхуа». По данным агентства, дипломатическое и консульское представительства Марокко в Лондоне тесно сотрудничают с британскими властями для установления личностей погибших.
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При этом представитель Скотленд-Ярда отметил, что это число может увеличиться, так как "эта цифра касается только жильцов высотного дома".
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