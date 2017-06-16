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Суд в Египте приговорил к смерти 31 человека

17.06.2017 20:00 — Новости Мира | Tut.by  
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В Египте по делу об убийстве бывшего генерального прокурора вынесено более 30 смертных приговоров. Судебное решение теперь изучит верховный муфтий страны.

Суд в Каире приговорил 31 фигуранта к смертной казни по делу об убийстве бывшего генерального прокурора Египта Хишама Бараката. Об этом в субботу, 17 июня, сообщило египетское государственное телевидение. Баракат — самый высокопоставленный до сих пор представитель, ставший жертвой нападений в Египте с 2013 года.

Вынесенный ныне судом приговор теперь отправляется на рассмотрение к верховному муфтию Египта, который изучит его и выскажет свое мнение, не имеющее, однако, обязывающей силы. 22 июля суд либо подтвердит свой приговор, либо отменит его. После этого осужденные получат возможность обжаловать решение суда.

После нападения на Бараката, власти Египта резко ужесточили законодательство о безопасности в стране. Это привело и к значительному ограничению свободы слова и печати.

 
 
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Суд в Каире приговорил 31 фигуранта к смертной казни по делу об убийстве бывшего генерального прокурора Египта Хишама Бараката.

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