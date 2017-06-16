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Минута молчания, гвардейцы в обмороке и парад. Как в Лондоне отметили день рождения королевы

17.06.2017 21:29 — Новости Мира | Tut.by  
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В Лондоне 17 июня прошел парад в честь официального дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II. Родилась королева 21 апреля, но по многолетней традиции официально отмечается в июне, сообщает Reuters.



Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп приветствуют граждан. Фото: Reuters

Перед торжествами пришедшие поприветствовать королеву жители Лондона почтили минутой молчания погибших при пожаре жителей высотки Grenfell Tower. По последним данным, 58 человек числятся пропавшими без вести, полиция считает, что все эти люди погибли.




Жена принца Чарльза Камилла и жена принца Уильяма Кейт. Фото: Reuters

После траурной церемонии королева прибыла на Парадный плац. Там под звуки духовых оркестров начался военный парад с участие гвардейцев и выносом знамени. По его завершении королевская процессия вернулась в Букингемский дворец, откуда с балкона семейство Виндзоров в полном составе наблюдало за демонстрационным полетом самолетов британских ВВС.


Фото: Reuters

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Королевское семейство смотрит парад с балкона Букингемского дворца. Фото: Reuters

Не обошлось мероприятие без инцидентов: пятеро гвардейцев потеряли сознание из-за жары во время парада, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя сухопутных сил Соединенного Королевства.


Упавшего в обморок во время парада гвардеца укладывают на носилки. Фото: Reuters

«Мы можем подтвердить, что сегодня во время парада по случаю дня рождения королевы упали в обморок несколько солдат», — сказала она, заметив, что день оказался «чрезвычайно жарким». По ее словам, пострадавших военнослужащих немедленно напоили водой, им также была оказана профессиональная медицинская помощь.


Упавшего в обморок гвардейца уносят с плаца. Фото: Reuters
 
 
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В Лондоне 17 июня прошел парад в честь официального дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II. Родилась королева 21 апреля, но по многолетней традиции...

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