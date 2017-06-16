|
Минута молчания, гвардейцы в обмороке и парад. Как в Лондоне отметили день рождения королевы
17.06.2017 21:29 — Новости Мира | Tut.by
В Лондоне 17 июня прошел парад в честь официального дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II. Родилась королева 21 апреля, но по многолетней традиции официально отмечается в июне, сообщает
Перед торжествами пришедшие поприветствовать королеву жители Лондона почтили минутой молчания погибших при пожаре жителей высотки Grenfell Tower. По последним данным, 58 человек числятся пропавшими без вести, полиция считает, что все эти люди погибли.
После траурной церемонии королева прибыла на Парадный плац. Там под звуки духовых оркестров начался военный парад с участие гвардейцев и выносом знамени. По его завершении королевская процессия вернулась в Букингемский дворец, откуда с балкона семейство Виндзоров в полном составе наблюдало за демонстрационным полетом самолетов британских ВВС.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Не обошлось мероприятие без инцидентов: пятеро гвардейцев потеряли сознание из-за жары во время парада, сообщает
«Мы можем подтвердить, что сегодня во время парада по случаю дня рождения королевы упали в обморок несколько солдат», — сказала она, заметив, что день оказался «чрезвычайно жарким». По ее словам, пострадавших военнослужащих немедленно напоили водой, им также была оказана профессиональная медицинская помощь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лондоне 17 июня прошел парад в честь официального дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II. Родилась королева 21 апреля, но по многолетней традиции...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии