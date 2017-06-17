ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белый дом хочет смягчить законопроект о новых санкциях против России

17.06.2017 23:12 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белый дом планирует поработать с республиканцами в Палате представителей над тем, чтобы в законопроект о новых санкциях против России были внесены лояльные администрации Дональда Трампа поправки. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента.


Фото: Reuters

В частности, как отмечает издание, «Белый дом обеспокоен тем, что законопроект свяжет ему руки при работе над российско-американскими отношениями, о чем публично говорил госсекретарь Рекс Тиллерсон». В нынешней редакции документ, в частности, ограничивает право президента отменять санкции, подчеркивает Politico.

В то же время источник подчеркнул, что Белый дом поддерживает санкции в отношении России. По его словам, «политические последствия какого-либо вето пока не обсуждались».

«Поскольку Госдепартамент активно взаимодействует с законодателями, Белый дом уверен, что имеет союзников в Палате представителей, которые также обеспокоены перспективой нарушения традиции и ограничением контроля исполнительной власти над санкциями», — пишет издание.

На этой неделе сенат США одобрил законопроект о расширении санкций против России. Под новые ограничения могут попасть госкомпании, работающие в секторах железнодорожного и судоходного транспорта. Санкции также могут коснуться и нефтегазовой отрасли. Кроме того, согласно документу, антироссийские санкции переводятся из президентских указов в закон, что усложняет процедуру их смягчения или отмены.

Теперь документ должен пройти одобрение в палате представителей, а затем отправиться на подпись президенту Дональду Трампу.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белый дом не хочет, чтобы "ему связали руки" при работе над отношениями с Россией.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
От Горбачева до Баффетта: сколько стоит ужин со звездой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика