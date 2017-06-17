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Белый дом хочет смягчить законопроект о новых санкциях против России
17.06.2017 23:12 — Новости Мира | Tut.by
Белый дом планирует поработать с республиканцами в Палате представителей над тем, чтобы в законопроект о новых санкциях против России были внесены лояльные администрации Дональда Трампа поправки. Об этом сообщает издание
В частности, как отмечает издание, «Белый дом обеспокоен тем, что законопроект свяжет ему руки при работе над российско-американскими отношениями, о чем публично говорил госсекретарь Рекс Тиллерсон». В нынешней редакции документ, в частности, ограничивает право президента отменять санкции, подчеркивает Politico.
В то же время источник подчеркнул, что Белый дом поддерживает санкции в отношении России. По его словам, «политические последствия какого-либо вето пока не обсуждались».
«Поскольку Госдепартамент активно взаимодействует с законодателями, Белый дом уверен, что имеет союзников в Палате представителей, которые также обеспокоены перспективой нарушения традиции и ограничением контроля исполнительной власти над санкциями», — пишет издание.
На этой неделе сенат США одобрил законопроект о расширении санкций против России. Под новые ограничения могут попасть госкомпании, работающие в секторах железнодорожного и судоходного транспорта. Санкции также могут коснуться и нефтегазовой отрасли. Кроме того, согласно документу, антироссийские санкции переводятся из президентских указов в закон, что усложняет процедуру их смягчения или отмены.
Теперь документ должен пройти одобрение в палате представителей, а затем отправиться на подпись президенту Дональду Трампу.
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Белый дом не хочет, чтобы "ему связали руки" при работе над отношениями с Россией.
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