От Горбачева до Баффетта: сколько стоит ужин со звездой

На прошлой неделе обед с главой Berkshire Hathaway Уорреном Баффеттом был продан на аукционе за $ 2,6 млн, а в Украине выставили на аукцион завтрак с 25-летней замминистра внутренних дел. Где и за какую цену можно купить право на завтраки, обеды и ужины со знаменитостями — в обзоре РБК.

Уоррен Баффетт



Фото: Reuters

Сумма: $ 2,6 млн

Лот: обед.

Сбор средств для Фонда помощи бездомным Сан-Франциско.

Обед с главой Berkshire Hathaway Уорреном Баффеттом ушел с молотка за $ 2,6 млн. Участник аукциона, согласившийся заплатить такую сумму, пожелал остаться неизвестным. Торги состоялись в апреле 2017 года и завершились ставкой в $ 2,68 млн. В прошлом году за обед с миллиардером, занявшим второе место в списке Forbes, предложили $ 3,456 млн.

Возможность пообедать с Баффеттом уже в 18-й раз выставляется на аукцион. Вырученные деньги американский инвестор традиционно пожертвует фонду Glide Foundation, помогающему бездомным в Сан-Франциско. За все это время он перечислил фонду $ 25 млн.

Тим Кук



Фото: Reuters

Сумма: $ 688,9 тыс.

Лот: ланч в новой штаб-квартире Apple Park.

Сбор средств для Центра правосудия и прав человека имени Роберта Кеннеди.

Глава корпорации Apple также является активным участником благотворительных аукционов. В мае этого года анонимный участник торгов предложил за ланч с Тимом Куком $ 688,9 тыс. Помимо ланча, победителю обычно предоставляется VIP-приглашение на любое мероприятие компании Apple, однако в этом году условия аукциона включали посещение новой штаб-квартиры Apple в городе Купертино, Калифорния.

Вырученные деньги Кук направил в Центр правосудия и прав человека имени Роберта Кеннеди. Всего за годы участия в подобных аукционах Тим Кук привлек почти $ 3 млн.

Билл и Хиллари Клинтон



Фото: Reuters

Сумма: $ 305 тыс.

Лот: обед.

Сбор средств для фонда The Clinton Foundation.

В 2014 году фонд The Clinton Foundation выставил на аукцион «единственный шанс» пообедать с супругами Биллом и Хиллари Клинтон. Лот ушел с молотка за $ 305 тыс., что на $ 55 тыс. превысило сумму, необходимую для фонда.

В условиях проведения обеда подчеркивалось, что с учетом плотного графика политиков организация встречи может занять около года.

Сильвио Берлускони



Фото: пресс-служба президента России

Сумма: € 70 тыс.

Сбор средств для помощи пострадавшим от землетрясения в Центральной Италии.

В марте 2017 года портал CharityStars выставил на торги вечер с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Лот достался итальянке за € 70 тыс., эта сумма направлена пострадавшим от землетрясения, произошедшего в августе 2016 года на Апеннинах.

​Благотворительный аукцион был организован по инициативе итальянского Красного Креста совместно с рядом фондов помощи. Ужин состоялся на вилле политика в Аркоре под Миланом.

Бывший глава Ford Motor Марк Филдс



Фото: Reuters

Сумма: $ 100 тыс.

Лот: обед в штаб-квартире Ford в Дирборне, США.

Сбор средств для организации Detroit charity Focus: HOPE по борьбе с расизмом, бедностью и несправедливостью в Детройте.

В 2014 году сайт Charitybuzz выставил на аукцион обед с новым генеральным директором компании Ford Motor Марком Филдсом. Лот ушел с молотка за $ 100 тыс., победитель получил приглашение на обед в штаб-квартире Ford, рассчитанное на две персоны.

Онлайн-аукцион Charitybuzz занимается сбором средств для некоммерческих организаций с привлечением знаменитостей и крупных корпораций. Сумма, вырученная за торги с участием Филдса, была направлена на счет организации Detroit charity Focus: HOPE. ​

Хью Джекман



Фото: Reuters

Сумма: $ 35,5 тыс.

Лот: ужин в ресторане Роберта Де Ниро в Нью-Йорке.

Сбор средств для Фонда по борьбе с насилием в семьях, по борьбе с редкими видами рака и ряда других австралийских благотворительных организаций.

Ужин с актером Хью Джекманом, его женой Деборрой-Ли Фернесс и министром иностранных дел Австралии Джули Бишоп был выставлен на специальном благотворительном аукционе Midwinter Ball в 2015 году и продан за $ 35,5 тыс.

Помимо этого, на Midwinter Ball были выставлены встречи с лидером австралийской оппозиции Биллом Шортеном, премьер-министром Тони Эбботтом и другими знаменитостями. Все собранные на мероприятии средства перечислены на счета ряда австралийских благотворительных фондов. ​Всего за 15 лет было собрано более $ 2,8 млн на помощь больным и нуждающимся Австралии.​

Роберт Де Ниро



Фото: Reuters

Сумма: $ 38,5 тыс.

Лот: ужин.

Сбор средств для Центра правосудия и прав человека имени Роберта Кеннеди.

Ужин с Робертом Де Ниро вошел в топ-20 звездных аукционов 2014 года по версии Charitybuzz. Лот стоимостью в $ 38,5 тыс. включал ужин с американским актером и режиссером в нью-йоркском ресторане Rao’s — любимом месте Вуди Аллена, Аль Пачино и Билла Клинтона.

Полученная сумма была направлена в Центр правосудия и прав человека имени Роберта Кеннеди .

Роберт Дауни-мл.



Фото: Reuters

Сумма: $ 26 тыс.

Форма досуга: обед.

Сбор средств для благотворительного фонда CAA Foundation.

Обед с обладателем «Золотого глобуса» был продан за $ 26 тыс. в 2014 году. Лот также вошел в список 20 лучших по версии Charitybuzz. Вырученные деньги ушли на счет благотворительного фонда CAA Foundation .

Джессика Альба



Фото: Reuters

Сумма: $ 25 тыс.

Лот: обед.

Сбор средств для школы Presidio Knolls.

В 2014 году участник благотворительного онлайн-аукциона Charitybuzz заплатил за возможность пообедать с актрисой Джессикой Альбой $ 25 тыс. Вырученные средства перечислены в фонд школы Presidio Knolls в Сан-Франциско.

​В детали лота входило приглашение на две персоны, а также условия, по которым победитель должен был сам оплачивать свой обед и добираться до Сан-Франциско за свой счет.

Михаил Горбачев



Михаил Горбачев. Фото: Википедия

Сумма: 250 тыс. фунтов.

Лот: обед.

Сбор средств для Фонда Раисы Горбачевой.

В 2008 году актер Хью Грант заплатил 250 тыс. фунтов за обед с Михаилом Горбачевым. Встреча с первым президентом СССР была одним из лотов на благотворительном аукционе в Лондоне, организованном Фондом Раисы Горбачевой . Собранные средства фонд направляет детям, больным лейкемией.