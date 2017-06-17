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От Горбачева до Баффетта: сколько стоит ужин со звездой
17.06.2017 22:40 — Новости Мира | Tut.by
На прошлой неделе обед с главой Berkshire Hathaway Уорреном Баффеттом был
Уоррен Баффетт
Сумма: $ 2,6 млн
Лот: обед.
Сбор средств для Фонда помощи бездомным Сан-Франциско.
Обед с главой Berkshire Hathaway Уорреном Баффеттом ушел с молотка за $ 2,6 млн. Участник аукциона, согласившийся заплатить такую сумму, пожелал остаться неизвестным. Торги состоялись в апреле 2017 года и завершились ставкой в $ 2,68 млн. В прошлом году за обед с миллиардером,
Возможность пообедать с Баффеттом уже в 18-й раз выставляется на аукцион. Вырученные деньги американский инвестор традиционно пожертвует фонду Glide Foundation, помогающему бездомным в Сан-Франциско. За все это время он перечислил фонду $ 25 млн.
Тим Кук
Сумма: $ 688,9 тыс.
Лот: ланч в новой штаб-квартире Apple Park.
Сбор средств для Центра правосудия и прав человека имени Роберта Кеннеди.
Глава корпорации Apple также
Вырученные деньги Кук направил в Центр правосудия и прав человека имени Роберта Кеннеди. Всего за годы участия в подобных аукционах Тим Кук привлек почти $ 3 млн.
Билл и Хиллари Клинтон
Сумма: $ 305 тыс.
Лот: обед.
Сбор средств для фонда The Clinton Foundation.
В 2014 году фонд The Clinton Foundation
В условиях проведения обеда подчеркивалось, что с учетом плотного графика политиков организация встречи может занять около года.
Сильвио Берлускони
Сумма: € 70 тыс.
Сбор средств для помощи пострадавшим от землетрясения в Центральной Италии.
В марте 2017 года портал CharityStars выставил на торги вечер с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Лот достался итальянке за € 70 тыс., эта сумма направлена пострадавшим от землетрясения, произошедшего в августе 2016 года на Апеннинах.
Благотворительный аукцион был организован по инициативе итальянского Красного Креста совместно с рядом фондов помощи. Ужин состоялся на вилле политика в Аркоре под Миланом.
Бывший глава Ford Motor Марк Филдс
Сумма: $ 100 тыс.
Лот: обед в штаб-квартире Ford в Дирборне, США.
Сбор средств для организации Detroit charity Focus: HOPE по борьбе с расизмом, бедностью и несправедливостью в Детройте.
В 2014 году сайт Charitybuzz
Онлайн-аукцион Charitybuzz занимается сбором средств для некоммерческих организаций с привлечением знаменитостей и крупных корпораций. Сумма, вырученная за торги с участием Филдса, была направлена на счет организации Detroit charity Focus: HOPE.
Хью Джекман
Сумма: $ 35,5 тыс.
Лот: ужин в ресторане Роберта Де Ниро в Нью-Йорке.
Сбор средств для Фонда по борьбе с насилием в семьях, по борьбе с редкими видами рака и ряда других австралийских благотворительных организаций.
Ужин с актером Хью Джекманом, его женой Деборрой-Ли Фернесс и министром иностранных дел Австралии Джули Бишоп был
Помимо этого, на Midwinter Ball были выставлены встречи с лидером австралийской оппозиции Биллом Шортеном, премьер-министром Тони Эбботтом и другими знаменитостями. Все собранные на мероприятии средства перечислены на счета ряда австралийских благотворительных фондов. Всего за 15 лет было собрано более $ 2,8 млн на помощь больным и нуждающимся Австралии.
Роберт Де Ниро
Сумма: $ 38,5 тыс.
Лот: ужин.
Сбор средств для Центра правосудия и прав человека имени Роберта Кеннеди.
Ужин с Робертом Де Ниро
Полученная сумма была направлена в
Роберт Дауни-мл.
Сумма: $ 26 тыс.
Форма досуга: обед.
Сбор средств для благотворительного фонда CAA Foundation.
Обед с обладателем «Золотого глобуса» был
Джессика Альба
Сумма: $ 25 тыс.
Лот: обед.
Сбор средств для школы Presidio Knolls.
В 2014 году участник благотворительного онлайн-аукциона Charitybuzz заплатил за возможность пообедать с актрисой Джессикой Альбой $ 25 тыс. Вырученные средства перечислены в фонд школы
В детали лота входило приглашение на две персоны, а также условия, по которым победитель должен был сам оплачивать свой обед и добираться до Сан-Франциско за свой счет.
Михаил Горбачев
Сумма: 250 тыс. фунтов.
Лот: обед.
Сбор средств для Фонда Раисы Горбачевой.
В 2008 году актер Хью Грант заплатил 250 тыс. фунтов за обед с Михаилом Горбачевым. Встреча с первым президентом СССР была одним из лотов на благотворительном аукционе в Лондоне, организованном
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