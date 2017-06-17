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ЕС предлагает провести европейскую церемонию прощания с Гельмутом Колем
18.06.2017 00:25 — Новости Мира | Tut.by
Речь идет об уникальном мероприятии: никогда прежде ЕС не устраивал подобных официальных церемоний, чтобы почтить память европейских политиков.
ЕС собирается организовать европейскую церемонию прощания с
«Еще при жизни Гельмут Коль был назван почетным гражданином Европы в знак признания его исключительных заслуг», — пояснил Юнкер. По словам руководителя ЕК, он готов внести личный вклад в организацию подобного прощания. По информации газеты, оно может пройти в Страсбурге.
Речь идет об уникальном мероприятии: никогда прежде ЕС не устраивал таких официальных церемоний по случаю смерти европейских политиков.
Гельмут Коль скончался в своем доме в Людвигсхафене в возрасте 87 лет. Он занимал пост главы немецкого правительства с 1982 по 1998 годы. Именно во время пребывания Коля на посту канцлера произошло воссоединение Германии.
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Речь идет об уникальном мероприятии: никогда прежде ЕС не устраивал подобных официальных церемоний, чтобы почтить память европейских политиков.
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