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Пропавшие моряки эсминца ВМС США найдены погибшими
18.06.2017 08:26 — Новости Мира | Tut.by
На американском эсминце «Фицджеральд», поврежденном в результате
Об обнаружении тел пропавших моряков говорится в заявлении, опубликованном на сайте командующего 7-м флотом ВМС США.
Их нашла спасательная команда, которая смогла войти в помещения корабля в том месте, куда пришелся удар корпуса контейнеровоза.
«Пропавшие моряки находились в каютах, затопленных водой. Сейчас их перевозят в военно-морской госпиталь в Йокосуке, где будет производиться опознание», — говорится в заявлении.
Имена погибших будут объявлены после опознания.
Японские СМИ уточняют, что найдены тела всех семерых членов экипажа эсминца, о пропаже которых после столкновения с торговым судном заявило командование ВМС США.
Столкновение произошло накануне в 2:30 ночи по местному времени в 100 километрах к юго-востоку от японского города Йокосука. Эсминец столкнулся с большим контейнеровозом «Кристалл», который шел под флагом Филиппин.
Отчеты о движении судо в море свидетельствуют о том, что торговое судно, которое было примерно втрое тяжелее военного корабля, совершило внезапный разворот примерно за 25 минут до крушения. Почему «Кристал» изменил курс, неизвестно.
Удар пришелся в правую сторону корпуса в районе носовой надстройки и радиолокационной станции.
Сразу же после столкновения команда корабля запросила помощи у японской береговой охраны.
В результате столкновения были ранены трое моряков, в том числле капитан корабля Брюс Бенсон. Их эвакуировали вертолетом и доставили в госпиталь в Йокосуку.
Эсминец базируется на военно-морской базе США в порту Йокосука. На его вооружении находятся крылатые ракеты «Томагавк».
Район, в котором произошел инцидент, загружен судами, но и эсминец «Фицджеральд» — один из самых передовых военных кораблей в мире со сложной системой радаров, отмечал накануне корреспондент Би-би-си в Токио Руперт Уингфилд-Хейс. Он предполагал, что будет много вопросов, почему экипаж не смог избежать столкновения с контейнеровозом.
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Японские СМИ уточняют, что найдены тела всех семерых членов экипажа эсминца, о пропаже которых после столкновения с торговым судном заявило командование ВМС США.
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