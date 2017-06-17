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Пропавшие моряки эсминца ВМС США найдены погибшими

18.06.2017 08:26 — Новости Мира | Tut.by  
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На американском эсминце «Фицджеральд», поврежденном в результате столкновения с контейнеровозом у берегов Японии, обнаружены тела всех семерых членов экипажа, которые были объявлены пропавшими без вести. Их тела нашли не в море, а в затопленных каютах.


Фото: Reuters

Об обнаружении тел пропавших моряков говорится в заявлении, опубликованном на сайте командующего 7-м флотом ВМС США.

Их нашла спасательная команда, которая смогла войти в помещения корабля в том месте, куда пришелся удар корпуса контейнеровоза.

«Пропавшие моряки находились в каютах, затопленных водой. Сейчас их перевозят в военно-морской госпиталь в Йокосуке, где будет производиться опознание», — говорится в заявлении.

Имена погибших будут объявлены после опознания.

Японские СМИ уточняют, что найдены тела всех семерых членов экипажа эсминца, о пропаже которых после столкновения с торговым судном заявило командование ВМС США.

Столкновение произошло накануне в 2:30 ночи по местному времени в 100 километрах к юго-востоку от японского города Йокосука. Эсминец столкнулся с большим контейнеровозом «Кристалл», который шел под флагом Филиппин.

Отчеты о движении судо в море свидетельствуют о том, что торговое судно, которое было примерно втрое тяжелее военного корабля, совершило внезапный разворот примерно за 25 минут до крушения. Почему «Кристал» изменил курс, неизвестно.

Удар пришелся в правую сторону корпуса в районе носовой надстройки и радиолокационной станции.

Сразу же после столкновения команда корабля запросила помощи у японской береговой охраны.

В результате столкновения были ранены трое моряков, в том числле капитан корабля Брюс Бенсон. Их эвакуировали вертолетом и доставили в госпиталь в Йокосуку.

Эсминец базируется на военно-морской базе США в порту Йокосука. На его вооружении находятся крылатые ракеты «Томагавк».

Район, в котором произошел инцидент, загружен судами, но и эсминец «Фицджеральд» — один из самых передовых военных кораблей в мире со сложной системой радаров, отмечал накануне корреспондент Би-би-си в Токио Руперт Уингфилд-Хейс. Он предполагал, что будет много вопросов, почему экипаж не смог избежать столкновения с контейнеровозом.

 
 
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Японские СМИ уточняют, что найдены тела всех семерых членов экипажа эсминца, о пропаже которых после столкновения с торговым судном заявило командование ВМС США.

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