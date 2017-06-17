ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представитель Европарламента предложил Британии вернуться в Евросоюз

18.06.2017 13:00 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Представитель Европарламента на переговорах по Brexit Ги Верхофстадт заявил, что Великобритания может остаться в Евросоюзе, если изменит свое мнение. Об этом он рассказал в интервью газете Welt am Sonntag.


Фото: Reuters

«Британия может изменить свое мнение и снова стать частью Европейского союза, этот путь остается открытым» — сказал Верхофстадт. Он отметил, что на переговорах по Brexit Британии не будет сделано никаких уступок.

Также Верхофстадт не согласился с позицией британских переговорщиков по Brexit во главе с Дэвидом Дэвисом по обеспечению прав граждан ЕС, проживающих в Великобритании.

«Это хорошо, что британское правительство думает о правах граждан ЕС в Великобритании. Но это странно, что главный переговорщик Дэвид Дэвис хочет предоставить эти права только тем, кто въехал в страну до 29 марта [2017 года. — РБК]».

Переговоры между Брюсселем и Лондоном о выходе Великобритании из ЕС начнутся 19 июня. Об этом сообщал The Guardian со ссылкой на офис Мишеля Барнье, одного из главных переговорщиков по Brexit со стороны ЕС. Великобритания автоматически выйдет из состава ЕС 31 марта 2019 года, однако все члены ЕС могут проголосовать за продление переходного периода.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представитель Европарламента на переговорах по Brexit Ги Верхофстадт заявил, что Великобритания может остаться в Евросоюзе, если изменит свое мнение. Об этом он...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Пропавшие моряки эсминца ВМС США найдены погибшими
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика