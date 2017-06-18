При нападении на курорт в Мали погибли два человека

Два человека погибли в Мали в результате нападения боевиков-исламистов на популярный у западных туристов курортный комплекс, расположенный к востоку от столицы страны Бамако.

Согласно министру безопасности Мали, отправленные в «Ле Кампеман Кангаба» войска освободили 20 заложников, захваченных нападавшими.

«Это джихадистская атака. Малийский спецназ прибыл на место и освободил около 20 заложников», — сообщил министр Салиф Траоре агентству Франс пресс.

«К сожалению, имеются двое убитых, в том числе гражданин Габона и Франции», — добавил Траоре.

Корреспондент Би-би-си Алекс Дюваль Смит передает, что многие иностранцы и богатые малийцы любят проводить выходные на курорте Кангаба в Дугуракоро.

В воскресенье вечером местные жители услышали выстрели и увидели клубы дыма над курортным комплексом «Ле Кампеман Кангаба».

Представитель министерства безопасности Мали сообщил агентству Рейтер, что на «Ле Кампеман» напали боевики, и туда направились малийские военные и военнослужащие французского антитеррористического корпуса.

В ноябре 2015 произошло нападение на отель Radisson Blu в Бамако, в ходе которого были взяты в заложники западные туристы, около 20 человек погибли. После этого нападения в Мали было объявлено чрезвычайное положение, которое сохраняется до сих пор.