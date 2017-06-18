ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

При нападении на курорт в Мали погибли два человека

19.06.2017 00:02 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Два человека погибли в Мали в результате нападения боевиков-исламистов на популярный у западных туристов курортный комплекс, расположенный к востоку от столицы страны Бамако.

Согласно министру безопасности Мали, отправленные в «Ле Кампеман Кангаба» войска освободили 20 заложников, захваченных нападавшими.

«Это джихадистская атака. Малийский спецназ прибыл на место и освободил около 20 заложников», — сообщил министр Салиф Траоре агентству Франс пресс.

«К сожалению, имеются двое убитых, в том числе гражданин Габона и Франции», — добавил Траоре.

Корреспондент Би-би-си Алекс Дюваль Смит передает, что многие иностранцы и богатые малийцы любят проводить выходные на курорте Кангаба в Дугуракоро.

В воскресенье вечером местные жители услышали выстрели и увидели клубы дыма над курортным комплексом «Ле Кампеман Кангаба».

Представитель министерства безопасности Мали сообщил агентству Рейтер, что на «Ле Кампеман» напали боевики, и туда направились малийские военные и военнослужащие французского антитеррористического корпуса.

В ноябре 2015 произошло нападение на отель Radisson Blu в Бамако, в ходе которого были взяты в заложники западные туристы, около 20 человек погибли. После этого нападения в Мали было объявлено чрезвычайное положение, которое сохраняется до сих пор.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно министру безопасности Мали, отправленные в "Ле Кампеман Кангаба" войска освободили 20 заложников, захваченных нападавшими.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Экзитполы показали победу партии Макрона во 2 туре парламентских выборов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика