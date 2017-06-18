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По отработанному сценарию. В Лондоне возле мечети фургон наехал на людей, есть погибшие

19.06.2017 06:13 — Новости Мира | Tut.by  
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По предварительным данным, два человека погибли и один получил ранения в результате наезда автомобиля на людей. Инцидент произошел на северо-востоке Лондона, возле мечети, сообщает Sun.

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Теги: Новости
 
 
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Инцидент произошел на северо-востоке Лондона, возле мечети, сообщает Sun.

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