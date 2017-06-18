План реинтеграции территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, который разрабатывает администрация президента Украины Петра Порошенко, предусматривает прекращение «антитеррористической операции» (АТО), введение вместо нее военного положения и «мирную интерграцию» Донбасса. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.



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Как отметили собеседники издания в Верховной Раде, соответствующий законопроект может поступить на рассмотрение парламента уже на этой неделе, в то время, когда украинский лидер будет находиться с официальным визитом в США. Ранее сам Порошенко отмечал, что документ будет принят в ближайшее время, он, по словам президента, «предусматривает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции».

По данным источников, Киев попытается наладить отношения с Донбассом посредством предоставления «ряда льгот и послаблений» для населения юго-востока. Также власти планируют упростить порядок получения жителями самопровозглашенных республик украинских пенсий, наладить торговлю.​

Помимо этого, вместо «антитеррористической операции» в прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей хотят ввести военное положение. Вопрос географического охвата еще обсуждается, однако источник издания, близкий к администрации президента Украины, уточнил, что в список войдут такие города, как Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Марьинка.

Как указывает газета, введение военного положения по факту означает переход управления территориями от Службы безопасности Украины к армии, что, по словам близкого к администрации президента собеседник, «позволит более оперативно и эффективно осуществлять оборонные и эвакуационные работы, если возникнет такая необходимость».

Ранее, 14 июня, Петр Порошенко заявил , что отменить АТО на юго-востоке Украины нельзя, не предоставив одновременно с этим армии возможность «действовать адекватно в условиях агрессии». Так украинский лидер прокомментировал предложение секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова, который потребовал изменить формат военной операции в Донбассе.