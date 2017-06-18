Американский истребитель сбил сирийский военный самолет

Истребитель ВВС США в воскресенье, 18 июня, сбил военный самолет сирийской государственной армии, который бомбил территорию в районе Ракки близ позиций вооруженных оппозиционеров, поддерживаемых Вашингтоном. Об этом сообщило командование армии США.

Американская сторона утверждает, что удар по самолету был нанесен «в рамках коллективных мер самозащиты войск-партнеров антитеррористической коалиции», а именно альянса сирийской оппозиции и курдских формирований «Сил демократической Сирии» (SDF) к югу от Табки. По данным Вашингтона, несколько повстанцев были ранены, другие вынуждены были покинуть город после того, как авиация сирийского президента Башара Асада начала бомбить Табку.

ВС Сирии ранее в тот же день сообщили о сбитом истребителе, заявив, что он выполнял миссию по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ). Пилот считается пропавшим без вести.

Не первый удар

8 июня США сбили в Сирии беспилотник лояльных Дамаску формирований, который открыл огонь по силам коалиции во главе с Вашингтоном. 6 июня американцы нанесли воздушный удар по проиранским бойцам, которые, по их мнению, представляли угрозу для проамериканских формирований в южной части Сирии. Альянс сил, лояльных Асаду, 7 июня предупредил, что он будет атаковать американские позиции в Сирии, если США «перейдут красную линию».

Город Табка находится примерно в 50 км от Ракки — средоточия сил ИГ. Через него идет важный маршрут снабжения в Ракку. Силы SDF при поддержке антитеррористической коалиции во главе с США вошли в город 24 апреля.

Табка находилась под контролем боевиков ИГ с 2013 года.