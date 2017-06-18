ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во Франции впервые за 100 лет погиб матадор

19.06.2017 09:47 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Испанский матадор Иван Фандино был смертельно ранен во время выступления на фестивале на юго-западе Франции и скончался по дороге в больницу.


Фото: Reuters

В минувшую субботу во время корриды Фандино запутался в своем плаще и упал на землю, после чего на него напал бык.

Как сообщают французские СМИ, у 36-летнего Фандино оказалось повреждено легкое; он скончался от сердечного приступа по дороге в больницу.

Королевская семья Испании, а также испанский премьер-министр Мариано Рахой и министр культуры страны выразили глубокое сожаление в связи с гибелью «великого тореро».

Родившийся в Стране басков Иван Фандино принимал участие в фестивале корриды во французском городе Эр-сюр-л'Адуре, расположенном в регионе Новая Аквитания неподалеку от границы с Испанией. Он стал первым тореро, погибшим во Франции за последние 100 лет.

Фандино в субботу дважды выходил на арену и успел выступить до того, как был смертельно ранен.

На фотографиях видно, что после ранения он встал на ноги, но истекал кровью.

В июле прошлого года 29-летний Виктор Баррио стал первым матадором, погибшим в Испании за 30 лет. Он был заколот во время корриды, транслировавшейся в прямом эфире по телевидению.

Как сообщает французская газета Sud-Ouest, последняя смерть матадора во Франции была зафиксирована в 1921 году в Безье, когда Исидоро Мари Фернандо прямо на арене скончался.


Фандино был ранен в Памплоне 10 июля 2015 года.

Иван Фандино по меньшей мере дважды в прошлом бывал ранен во время корриды: один раз в 2015 году, когда бык подбросил его в воздухе во время боя в испанской Памплоне, и более серьезно за год до этого, когда он потерял сознание во время боя во французском городе Байонна.

Коррида продолжает вызывать противоречивые реакцию: ее противники называют эти зрелище варварством, тогда как сторонники называют ее древней формой искусства, корни которого уходят в национальное прошлое.

Во Франции, по данным Франс пресс, ежегодно погибает более тысячи быков во время корриды, однако в 2012 году она была признана законной, после того как Конституционный суд отверг предложение борцов за права животных ввести на нее запрет.

Коррида родилась в Испании, однако примерно 150 лет назад стала популярной и во Франции, особенно в северо-западном и юго-западном регионах.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иван Фандино по меньшей мере дважды в прошлом бывал ранен во время корриды: один раз в 2015 году, когда бык подбросил его в воздухе во время боя в испанской Памплоне, и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
"Коммерсантъ" узнал детали плана Киева по "реинтеграции" Донбасса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика