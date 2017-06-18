Внутри 27-этажной жилой башни в Лондоне после пожара

Лондонская полиция в воскресенье, 18 июня, опубликовала видео, снятое внутри сгоревшего Grenfell Tower. Жертвами пожара стали, по меньшей мере, 58 человек .



Фото: Reuters

В настоящее время эксперты продолжают обследовать здание. Новую информацию о жертвах и пострадавших обещают сообщить в понедельник.

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Видео: Reuters

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали до 600 человек, произошел в ночь на 14 июня. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате чего некоторые люди оказались в огненной ловушке. 16 июня Скотленд-Ярд сообщил, что в результате пожара в Grenfell Tower погибли не менее 30 человек, а также что в больницах находятся 24 человека, при этом 12 из них остаются в реанимации. Между тем телеканал Sky News проинформировал со ссылкой на собственные источники, что «70 человек, числящихся пропавшими без вести, вероятно, мертвы».