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Внутри 27-этажной жилой башни в Лондоне после пожара
19.06.2017 10:51 — Новости Мира | Tut.by
Лондонская полиция в воскресенье, 18 июня, опубликовала видео, снятое внутри сгоревшего Grenfell Tower. Жертвами пожара стали, по меньшей мере,
В настоящее время эксперты продолжают обследовать здание. Новую информацию о жертвах и пострадавших обещают сообщить в понедельник.
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Видео: Reuters
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В настоящее время эксперты продолжают обследовать здание.
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