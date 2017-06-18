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Евросоюз на год продлил санкции против Крыма

19.06.2017 11:32 — Новости Мира | Tut.by  
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Главы МИД стран-членов Евросоюза без обсуждения на год продлили санкции против Крыма и Севастополя. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщила пресс-служба Совета ЕС.


Фото: Вадим Рымаков, TUT.BY

Отмечается, что ограничительные меры против регионов должны были истечь 23 июня 2017 года.

В Совете ЕС пояснили, что санкции «ограничены территорией Крыма и Севастополя». Европейским компаниям запрещено поставлять в Крым товары и технологии в области транспорта, телекоммуникаций, нефтедобычи, а также запрещено оказание сервисных услуг в этих секторах. Кроме того, ЕС ввел запрет на импорт товаров, произведенных на полуострове.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права. В июне 2014-го Брюссель впервые ввел санкции против полуострова.

 
 
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В Совете ЕС пояснили, что санкции "ограничены территорией Крыма и Севастополя".

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