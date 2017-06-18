Число погибших и пропавших без вести в результате пожара в Лондоне выросло до 79

Число погибших и пропавших без вести в результате пожара в высотном доме Grenfell Tower в Лондоне возросло до 79 человек. Об этом со ссылкой на представителя Скотленд-Ярда Стюарта Канди сообщает ТАСС .



Девушка оставляет плакат на стене с надписями «Помогите нам найти Джесс», «Скоро увидимся, всегда в нашем сердце», «Ты одна из лучших моих подруг» и снимками девочки-подростка. После пожара неизвестна судьба 18 детей. Фото: Reuters

«По состоянию на сегодняшнее утро 79 человек считаются пропавшими без вести, и, как я должен с сожалением признать, вероятно, погибшими», — сказал он.

Ранее сообщалось о 58 погибших.

Правительство выделило погорельцам 5 млн фунтов стерлингов ($ 6,4 млн) и пообещало переселить их в новые жилища в течение трех недель.

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали до 600 человек, произошел в ночь на 14 июня. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате чего некоторые люди оказались в огненной ловушке. 16 июня Скотленд-Ярд сообщил, что в результате пожара в Grenfell Tower погибли не менее 30 человек, а также что в больницах находятся 24 человека, при этом 12 из них остаются в реанимации. Между тем телеканал Sky News проинформировал со ссылкой на собственные источники, что «70 человек, числящихся пропавшими без вести, вероятно, мертвы».