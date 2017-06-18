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Число погибших и пропавших без вести в результате пожара в Лондоне выросло до 79
19.06.2017 13:38 — Новости Мира | Tut.by
Число погибших и пропавших без вести в результате пожара в высотном доме Grenfell Tower в Лондоне возросло до 79 человек. Об этом со ссылкой на представителя Скотленд-Ярда Стюарта Канди сообщает
«По состоянию на сегодняшнее утро 79 человек считаются пропавшими без вести, и, как я должен с сожалением признать, вероятно, погибшими», — сказал он.
Ранее сообщалось о 58 погибших.
Правительство выделило погорельцам 5 млн фунтов стерлингов ($ 6,4 млн) и пообещало переселить их в новые жилища в течение трех недель.
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Об этом сообщил представитель Скотленд-ярда.
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