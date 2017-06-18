Нападение на мечеть в Лондоне: рассказы очевидцев

Очевидцы четвертого за четыре месяца нападения на людей в Великобритании рассказали Би-би-си о случившемся этой ночью в лондонском районе Финсбери-парк, где фургон врезался в людей у мечети.

По меньшей мере один человек погиб , один из нападавших арестован, и власти рассматривают случившееся как потенциальный теракт.

Халид Амин, очевидец нападения





«Фургон резко свернул влево, явно намеренно въехал в людей. Один человек оказался под машиной, и люди подбежали поднимать фургон, чтобы его вытащить оттуда. Они выпрыгнули из машины, двое убежали, одного арестовали. Люди его окружили и задержали.

Он кричал: «Вы все мусульмане. Я хочу убить всех мусульман». Вот прямо так, дословно".

Адил Рана, очевидец





«В машине было трое. Одного белого мужчину выволокли из машины и прижали к асфальту, люди кричали: «Звоните в полицию!». Двое других убежали.

Полиция приехала через час только. Это полное безобразие. Когда было нападение на Лондон-бридж, они через шесть минут были на месте, а скорая — через пять. Сегодня скорая ехала 45 минут.

Я хочу знать, почему. Мы, мусульмане, не чувствуем себя в безопасности на улицах".

Фабиан Али, очевидец



Фабиан Али и Моххамед Мохид были в соседнем кафе в момент происшествия

«Мы как раз зашли в кафе, и вдруг — грохот такой. Я выскочил на улицу, а там люди бегут во все стороны, все кричат, полный хаос. Фургон стоит — двери распахнуты.

Выглядело так, что он прямо в мусульман целился. Вертолет тут летал, всё оцеплено. Но нам ничего не рассказывают. Мы не знаем, что это, терроризм или что?"

Моххамед Мохид, очевидец

«Когда они врезались в людей, один из них убежал. Полиция быстро приехала. Слава Богу, полиция быстро приехала. Нас всех выгнали за оцепление.

Мы сначала подумали, что это просто авария. Потом, когда увидели лежащих людей, поняли: нет, это не просто авария, это — теракт.

Я видел семь-восемь человек тяжело раненых. Один из них умер на месте».

Женщина, живущая неподалеку от места трагедии

«Человека три-четыре находились на тротуаре, им помогала полиция. По крайней мере двое лежали на земле. Это все выглядело не очень хорошо, полицейские делали одному из них массаж сердца, пока не приехала скорая… Так что это все выглядело очень скверно, я надеюсь, что они в порядке».

Мухбин Хуссейн, основатель движения «Британская мусульманская молодежь»

«Во многом нападение было неизбежно. Мы ожидали подобного, поскольку наблюдаем подъем исламофобии.

Речь идет не только о мелких инцидентах, тут все: от устных оскорблений до нападений на людей и мечети. В каком-то смысле, наверное, это ответ на другие нападения — в Манчестере и Лондоне".