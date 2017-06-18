В Ватикане готовят декрет об отлучении членов мафии от церкви

Администрация Ватикана готовит официальный декрет об отлучении от церкви мафиози. Как сообщает служба печати Святого престола, редактирование документа поручено рабочей группе по борьбе с коррупцией.





Решение о таком декрете принято по итогам завершившихся в Ватикане Международных дебатов о коррупции. В форуме, организованном при содействии Папской академии общественных наук, приняли участие епископы, прокуроры, журналисты, историки, дипломаты, в частности, наблюдатели ООН.

«Радио Ватикана"на своем сайте приводит выдержки из предисловия папы Франциска к книге-интервью кардинала Питера Тарксона «Коррозия». По мнению понтифика, коррупция — это самый распространенный язык мафии, «процесс умирания, который разрушает сосуществование между людьми, ведет к преступлению и в конечном счете уничтожает самого преступника». Коррупция исходит из «разбитого, запятнанного сердца», подчеркивает папа римский. Рассуждая об этом социальном зле — одной из центральных тем его понтификата. Папа Франциск поясняет, что коррупция — это «внутреннее состояние человека», которое превращается в социальный факт, а «личный корыстный интерес становится ядом, отравляющим всякую жизненную перспективу».

По убеждению понтифика, «коррупция — это также разновидность кощунства, это оружие и самый распространенный язык мафии». «Она питает культуру смерти», — подчеркивает он.

Папа завершает вступительное слово к книге рассуждением о том, что «коррупцию следует изучать и обличать, дабы милосердие воцарилось над мелочностью, ибо коррупционер забывает попросить прощения от сытости и усталости, от безразличия и самодовольства». «Церковь же, все христиане, а также нехристиане, заключает папа, могут стать снежинками, создающими лавину нового гуманизма».