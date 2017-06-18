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В Ватикане готовят декрет об отлучении членов мафии от церкви

19.06.2017 15:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Администрация Ватикана готовит официальный декрет об отлучении от церкви мафиози. Как сообщает служба печати Святого престола, редактирование документа поручено рабочей группе по борьбе с коррупцией.


Решение о таком декрете принято по итогам завершившихся в Ватикане Международных дебатов о коррупции. В форуме, организованном при содействии Папской академии общественных наук, приняли участие епископы, прокуроры, журналисты, историки, дипломаты, в частности, наблюдатели ООН.

«Радио Ватикана"на своем сайте приводит выдержки из предисловия папы Франциска к книге-интервью кардинала Питера Тарксона «Коррозия». По мнению понтифика, коррупция — это самый распространенный язык мафии, «процесс умирания, который разрушает сосуществование между людьми, ведет к преступлению и в конечном счете уничтожает самого преступника». Коррупция исходит из «разбитого, запятнанного сердца», подчеркивает папа римский. Рассуждая об этом социальном зле — одной из центральных тем его понтификата. Папа Франциск поясняет, что коррупция — это «внутреннее состояние человека», которое превращается в социальный факт, а «личный корыстный интерес становится ядом, отравляющим всякую жизненную перспективу».

По убеждению понтифика, «коррупция — это также разновидность кощунства, это оружие и самый распространенный язык мафии». «Она питает культуру смерти», — подчеркивает он.

Папа завершает вступительное слово к книге рассуждением о том, что «коррупцию следует изучать и обличать, дабы милосердие воцарилось над мелочностью, ибо коррупционер забывает попросить прощения от сытости и усталости, от безразличия и самодовольства». «Церковь же, все христиане, а также нехристиане, заключает папа, могут стать снежинками, создающими лавину нового гуманизма».

 
 
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По убеждению понтифика, "коррупция - это также разновидность кощунства, это оружие и самый распространенный язык мафии". "Она питает культуру смерти", - подчеркивает...

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