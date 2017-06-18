В Париже проходит спецоперация после того, как автомобиль въехал в полицейский фургон

В Париже в районе Елисейских полей полиция проводит спецоперацию, сообщают местные СМИ со ссылкой на столичную префектуру.



Фото: Reuters

На перекрестке у Елисейских полей неизвестный мужчина на автомобиле врезался в полицейский фургон, сообщает BFM TV . Очевидцы заявляют, что после столкновения автомобиль загорелся. Сообщается о задержании водителя.



Фото: Reuters

Район происшествия оцеплен полицией, власти просят горожан воздержаться от посещения района, где произошел инцидент. Пока неизвестно, является ли случившееся подготовленной атакой или несчастным случаем.



Фото: Reuters