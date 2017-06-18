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В Париже проходит спецоперация после того, как автомобиль въехал в полицейский фургон
19.06.2017 17:53 — Новости Мира | Tut.by
В Париже в районе Елисейских полей полиция проводит спецоперацию, сообщают местные СМИ со ссылкой на столичную префектуру.
На перекрестке у Елисейских полей неизвестный мужчина на автомобиле врезался в полицейский фургон, сообщает
Район происшествия оцеплен полицией, власти просят горожан воздержаться от посещения района, где произошел инцидент. Пока неизвестно, является ли случившееся подготовленной атакой или несчастным случаем.
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В Париже в районе Елисейских полей полиция проводит спецоперацию, сообщают местные СМИ со ссылкой на столичную префектуру.
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