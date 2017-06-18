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Полиция Петербурга подтвердила применение газа в отделении, где содержали задержанных на акции

19.06.2017 19:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Полиция Санкт-Петербурга подтвердила, что в 33-м отделе, где содержались задержанные на несанкционированной акции протеста 12 июня, был применен перцовый газ, сообщает РИА Новости.


Фото: Reuters

При этом представитель ГУ МВД по городу подчеркнул, что спецсредство применили к задержанному за мелкое хулиганство, который стал «вести себя неадекватно и пытался нанести себе повреждения». Перцовый газ, отметил он, был использован полицейскими «в соответствии с законодательством». (Применение спецсредств регулируется статьей 21 закона "О полиции". В статье указано, что специальные газовые средства не могут применяться к задержанным "для пресечения причинения вреда окружающим или себе".)

После этого, подчеркнули в полиции, задержанных на акции 12 июня незамедлительно препроводили в зал совещаний.

Полиция также подтвердила, что «скорую помощь» в отделение вызвала одна из задержанных по своему телефону.

О применении газа в 33-м отделе полиции в ночь на 13 июня ранее сообщило «ОВД-Инфо» со ссылкой на свидетельства очевидцев, переданные штабом Навального в Петербурге, а также на собственные источники.

Очевидцы рассказали, что газ применили в камере, где содержался «буйный» задержанный, доставленный в отделение не с митинга 12 июня. Однако газ, по их словам, распространился и в другие помещения, и находившиеся там люди стали задыхаться.

Полиция, заявили очевидцы, отказывалась вызвать «скорую помощь». Врачи приехали лишь после того, как в «скорую» дозвонилась одна из задержанных. В помещение в подвале, рассказали свидетели, их перевели далеко не сразу после того, как был применен газ.

На несанкционированной протестной акции в Петербурге 12 июня были задержаны, по данным «ОВД-Инфо», 658 человек. «Фонтанка» сообщала, что ночь в отделениях провели более 400 участников акции протеста.

 
 
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Очевидцы рассказали, что газ применили в камере, где содержался "буйный" задержанный, доставленный в отделение не с митинга 12 июня. Однако газ, по их словам,...

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