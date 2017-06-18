ООН зафиксировала рекордное число беженцев во всем мире

По данным ООН, в мире сейчас насчитывается более 22,5 млн беженцев. Чуть менее 230 тыс. из них к концу 2016 года находились в России.



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В 2016 году около 10,3 млн человек вынуждены были покинуть свой дом, спасаясь от войн и преследований, и перебраться в другой регион или даже другую страну.

«Это означает, что каждые три секунды — быстрее, чем необходимо для прочтения этого предложения, — один человек становится перемещенным лицом», — отмечается в докладе , подготовленном Агентством ООН по делам беженцев.

Общее число вынужденно перемещенных лиц к концу 2016 года выросло до 65,6 млн человек, что превышает население такой страны, как Великобритания. При этом число беженцев, покинувших родину и бежавших в другие страны, составило 22,5 млн человек — самый большой показатель в истории.

«По любым меркам это неприемлемое число, которое громче, чем когда-либо, говорит о необходимости солидарности и поиска общей цели в предотвращении и урегулировании кризисов и обеспечении того, чтобы беженцы, лица, перемещенные внутри страны, и лица, ищущие убежище, были надлежащим образом защищены на период поиска решений для них», — сказал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Наибольшее число покинувших родину беженцев (около 5,5 млн человек) приходится на Сирию. Еще 2,5 млн беженцев, по данным ООН, составляют граждане Афганистана. Однако быстрее всего в 2016 году росло число беженцев из Южного Судана, только во второй половине 2016 года эту страну покинули более полумиллиона человек, в результате чего общее число беженцев из Южного Судана превысило 1,4 млн. В общей сложности на Сирию, Афганистан и Южный Судан сейчас приходится примерно 55% всех беженцев мира.

Большая часть сирийских беженцев по-прежнему находится в Турции. За 2016 год общее число беженцев в Турции выросло примерно на 400 тыс. человек — с 2,5 млн до 2,9 млн человек, из которых 2,8 млн составляют сирийцы.

Второе по величине «население» из беженцев эксперты ООН насчитали в Пакистане. К концу 2016 года здесь проживало около 1,4 млн беженцев, почти все из Афганистана. Около миллиона сирийцев продолжают укрываться от войны в Ливане, примерно такое же число беженцев проживает сейчас в Иране.

Обострение ситуации в Южном Судане привело в 2016 году к удвоению общего числа беженцев в Уганде. Одних только выходцев из Южного Судана здесь сейчас 639 тыс., а кроме того, в Уганде живет сейчас множество беженцев из Демократической Республики Конго (205 тыс.), Бурунди (41 тыс.) и Сомали (31 тыс.).

В Германии, наиболее привлекательной для беженцев стране Европы, их число за год выросло более чем вдвое — с 316 тыс. до почти 670 тыс. человек, из которых 375 тыс. составляют сирийцы. В остальных странах ЕС беженцев живет намного меньше: во Франции — примерно 304,5 тыс., в Швеции — 230 тыс., в Италии — примерно 147 тыс.

Одним из крупнейших в Европе убежищем для беженцев, по данным ООН, осталась Россия. Однако за 2016 год число находящихся в России беженцев сократилось с 314,5 тыс. до 228,99 тыс. человек.

В то же время число лиц, пытающихся не просто пересидеть в России трудные времена, но и официально получить в ней убежище, существенно сократилось. За 2016 год в России было подано примерно 26,4 тыс. прошений об убежище. Для сравнения, в Германии было подано свыше 722 тыс. таких прошений, в США — 262 тыс., в Италии — 123 тыс., в Турции и Франции — примерно по 78,5 тыс., а в Греции — почти 50 тыс.