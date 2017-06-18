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Литва: истребители НАТО сопроводили 32 самолета ВКС России над Прибалтикой за неделю

19.06.2017 20:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Истребители ВВС НАТО в Литве с 12 по 18 июня девять раз поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем для сопровождения 32 самолетов ВКС России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства обороны Литвы.


Фото: akamaihd.net

Всего за неделю над территорией Прибалтики пролетели 14 Су-27, два Су-24МР, четыре Су-34, четыре Ан-26, три Ил-20, три А-50, два Ту-160 и Ил-76.

НАТО в апреле сообщало о рекордном числе вылетов на перехват самолетов ВКС России. По словам представителя базы Рамштайн в Германии, самолеты НАТО в Европе в 2016 году 780 раз поднимались для перехвата иностранных самолетов. Большую часть из них составили самолеты ВКС России. Лишь в 90 случаях самолеты НАТО поднимались для сопровождения самолетов других стран.

 
 
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Всего за неделю над территорией Прибалтики пролетели 14 Су-27, два Су-24МР, четыре Су-34, четыре Ан-26, три Ил-20, три А-50, два Ту-160 и Ил-76.

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