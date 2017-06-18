ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Названо имя водителя фургона, врезавшегося в прихожан лондонской мечети

19.06.2017 21:46 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

За рулем фургона, врезавшегося в прихожан лондонской мечети, находился Даррен Осборн, сообщает The Guardian. Про него известно, что он отец четверых детей.


Фото: Reuters

Осборн родился в Сингапуре, но живет в Кардиффе. Его фургон был взят напрокат в валлийской прокатной фирме.

В ночь на 19 июня на севере Лондона фургон врезался в мусульман, возвращавшихся с молитвы. В результате столкновения погиб один человек. По сообщения СМИ, водитель кричал, что он хочет убить всех мусульман. Власти расценивают нападение как теракт.

В Лондоне 3 июня произошел теракт. Исламисты на фургоне врезались в прохожих, а потом стали резать людей на улице ножами. Погибли восемь человек, десятки получили ранения.

Нападение на мечеть в Лондоне: рассказы очевидцев

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осборн родился в Сингапуре, но живет в Кардиффе. Его фургон был взят напрокат в валлийской прокатной фирме.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Литва: истребители НАТО сопроводили 32 самолета ВКС России над Прибалтикой за неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика