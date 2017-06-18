Названо имя водителя фургона, врезавшегося в прихожан лондонской мечети

За рулем фургона, врезавшегося в прихожан лондонской мечети, находился Даррен Осборн, сообщает The Guardian . Про него известно, что он отец четверых детей.



Фото: Reuters

Осборн родился в Сингапуре, но живет в Кардиффе. Его фургон был взят напрокат в валлийской прокатной фирме.

В ночь на 19 июня на севере Лондона фургон врезался в мусульман , возвращавшихся с молитвы. В результате столкновения погиб один человек. По сообщения СМИ, водитель кричал, что он хочет убить всех мусульман. Власти расценивают нападение как теракт.

В Лондоне 3 июня произошел теракт. Исламисты на фургоне врезались в прохожих, а потом стали резать людей на улице ножами. Погибли восемь человек, десятки получили ранения.

Нападение на мечеть в Лондоне: рассказы очевидцев