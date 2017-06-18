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Названо имя водителя фургона, врезавшегося в прихожан лондонской мечети
19.06.2017 21:46 — Новости Мира | Tut.by
За рулем фургона, врезавшегося в прихожан лондонской мечети, находился Даррен Осборн, сообщает
Осборн родился в Сингапуре, но живет в Кардиффе. Его фургон был взят напрокат в валлийской прокатной фирме.
В ночь на 19 июня на севере Лондона фургон
В Лондоне 3 июня произошел теракт. Исламисты на фургоне врезались в прохожих, а потом стали резать людей на улице ножами. Погибли восемь человек, десятки получили ранения.
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Осборн родился в Сингапуре, но живет в Кардиффе. Его фургон был взят напрокат в валлийской прокатной фирме.
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