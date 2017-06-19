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Американский студент умер через неделю после освобождения из тюрьмы в КНДР

19.06.2017 23:57 — Новости Мира | Tut.by  
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Американский студент Отто Уормбир умер в США после возвращения из КНДР. Об этом 19 июня сообщили его родственники, передает AFP.


Фото: Reuters

Уормбир был освобожден северокорейскими властями 13 июня. Его эвакуировали из КНДР в состоянии комы, в которую Уормбир впал весной 2016 года. В США у него зафиксировали обширную гибель клеток мозга.

По версии властей КНДР, Уормбир заразился ботулизмом, а потом впал в кому, приняв снотворное. Это произошло вскоре после того, как в 2016 году его приговорили к 15 годам каторги за кражу пропагандистского плаката.

 
 
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ормбир был освобожден северокорейскими властями 13 июня. Его эвакуировали из КНДР в состоянии комы, в которую Уормбир впал весной 2016 года.

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