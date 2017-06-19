|
Американский студент умер через неделю после освобождения из тюрьмы в КНДР
19.06.2017 23:57 — Новости Мира | Tut.by
Американский студент Отто Уормбир умер в США после возвращения из КНДР. Об этом 19 июня сообщили его родственники, передает
Уормбир был
По версии властей КНДР, Уормбир заразился ботулизмом, а потом впал в кому, приняв снотворное. Это произошло вскоре после того, как в 2016 году его приговорили к 15 годам каторги за кражу пропагандистского плаката.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ормбир был освобожден северокорейскими властями 13 июня. Его эвакуировали из КНДР в состоянии комы, в которую Уормбир впал весной 2016 года.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии