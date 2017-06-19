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Белый дом: США и Россия не находятся на грани войны в Сирии
19.06.2017 22:36 — Новости Мира | Tut.by
Соединенные Штаты считают, что необходимо держать открытыми каналы связи с Россией, однако Вашингтон намерен делать все для защиты своих интересов в Сирии. Об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.
«Будем делать все необходимое для защиты своих интересов. Необходимо держать открытыми линии связи с Россией», — сказал он. По словам Спайсера, «США всегда будут сохранять право на самозащиту».
«Эскалация не отвечает ничьим интересам. „Исламское государство“ — общий враг», — добавил он.
Ранее в российском оборонном ведомстве
Спайсер также заявил, что США и Россия не находятся на грани войны в Сирии, несмотря на ряд столкновений международной контртеррористической коалиции с проправительственными силами.
«Нет», — сказал он, коснувшись соответствующего вопроса репортера.
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"Будем делать все необходимое для защиты своих интересов. Необходимо держать открытыми линии связи с Россией", - сказал Спайсер.
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