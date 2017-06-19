Белый дом: США и Россия не находятся на грани войны в Сирии

Соединенные Штаты считают, что необходимо держать открытыми каналы связи с Россией, однако Вашингтон намерен делать все для защиты своих интересов в Сирии. Об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

«Будем делать все необходимое для защиты своих интересов. Необходимо держать открытыми линии связи с Россией», — сказал он. По словам Спайсера, «США всегда будут сохранять право на самозащиту».

«Эскалация не отвечает ничьим интересам. „Исламское государство“ — общий враг», — добавил он.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили , что самолеты и беспилотники коалиции западнее Евфрата в Сирии будут браться на сопровождение средствами ПВО РФ после того, как самолет ВВС США сбил сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22. Кроме того, в Минобороны сообщили, что с 19 июня Россия прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

Спайсер также заявил, что США и Россия не находятся на грани войны в Сирии, несмотря на ряд столкновений международной контртеррористической коалиции с проправительственными силами.

«Нет», — сказал он, коснувшись соответствующего вопроса репортера.