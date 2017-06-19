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Республиканцы в США притормозили принятие антироссийских санкций

20.06.2017 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Как сообщает агентство Associated Press, Палата представителей Конгресса США по инициативе членов Республиканской партии отказалась от быстрого голосования по законопроекту, который предусматривает в том числе новые санкции в отношении России. Документ, получивший полную поддержку в Сенате, отправлен на обсуждение в профильный комитет.

Такое решение вызвало критику со стороны членов Демократической партии. Так, конгрессмен Элиот Энгель выразил опасение, что затягивание с принятием законопроекта может позволить сторонникам президента Трампа ослабить антироссийские меры.

Энгель заявил, что республиканцы должны незамедлительно вынести документ на обсуждение нижней палаты Конгресса и проголосовать за него, чтобы документ как можно быстрей попал к президенту.

Агентство АР отмечает, что Государственный департамент без особого энтузиазма отреагировал на голосование в Сенате. По мнению главы внешнеполитического ведомства США Рекса Тиллерсона, ужесточение антироссийских санкций может негативно сказаться на перспективах дальнейших переговоров с Россией.

На прошлой неделе сенат США одобрил законопроект о расширении санкций против России. Под новые ограничения могут попасть госкомпании, работающие в секторах железнодорожного и судоходного транспорта. Санкции также могут коснуться и нефтегазовой отрасли. Кроме того, согласно документу, антироссийские санкции переводятся из президентских указов в закон, что усложняет процедуру их смягчения или отмены.

 
 
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По мнению главы внешнеполитического ведомства США Рекса Тиллерсона, ужесточение антироссийских санкций может негативно сказаться на перспективах дальнейших...

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