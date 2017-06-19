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Сирия обвинила коалицию в гибели 12 мирных жителей при авианалете
20.06.2017 07:10 — Новости Мира | Tut.by
Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удар по поселению возле сирийско-иракской границы на юго-востоке провинции Эль-Хасака в Сирии, в результате погибли мирные жители. Об этом сообщает сирийское информагентство SANA.
По данным источников, жертвами ночного налета стали 12 человек из одной семьи, которые жили в этом населенном пункте.
В воскресенье, 18 июня, Минобороны Сирии сообщило, что
В российском МИД осудили действия американского командования. Минобороны прекратило взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Военные назвали действия американцев «циничным нарушением суверенитета Сирии» и «фактически военной агрессией».
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По данным источников, жертвами ночного налета стали 12 человек из одной семьи, которые жили в этом населенном пункте.
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