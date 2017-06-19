Почти 30 человек пострадали и 1 погиб при разгоне акции протеста в Венесуэле

Не менее 27 человек получили травмы при разгоне акций протеста в понедельник в районе Альтамира в столице Венесуэлы. Об этом сообщил журналистам глава муниципалитета Чакао Рамон Мучачо. Он также подтвердил информацию о гибели 17-летнего манифестанта от огнестрельного ранения. Запись заявления Мучачо транслировалась в приложении Periscope.



Фото: Reuters

В числе пострадавших оказались четыре человека с огнестрельными ранениями. По словам Мучачо, в настоящее время их жизнь находится вне опасности. Политик призвал Генеральную прокуратуру расследовать случившееся в Альтамире и обвинил власти в использовании оружия против мирной манифестации.

В Венесуэле третий месяц подряд почти каждый день проходят к рупные антиправительственные выступления . Число пострадавших за это время превысило 1,3 тыс. человек, порядка 70 погибли, в частности, несколько сотрудников правоохранительных органов. По данным правозащитников, почти 3,2 тыс. человек были задержаны, из них около 1,3 тыс. до сих пор остаются под стражей.