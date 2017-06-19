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Почти 30 человек пострадали и 1 погиб при разгоне акции протеста в Венесуэле
20.06.2017 07:43 — Новости Мира | Tut.by
Не менее 27 человек получили травмы при разгоне акций протеста в понедельник в районе Альтамира в столице Венесуэлы. Об этом сообщил журналистам глава муниципалитета Чакао Рамон Мучачо. Он также подтвердил информацию о гибели 17-летнего манифестанта от огнестрельного ранения. Запись заявления Мучачо транслировалась в приложении Periscope.
В числе пострадавших оказались четыре человека с огнестрельными ранениями. По словам Мучачо, в настоящее время их жизнь находится вне опасности. Политик призвал Генеральную прокуратуру расследовать случившееся в Альтамире и обвинил власти в использовании оружия против мирной манифестации.
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В числе пострадавших оказались четыре человека с огнестрельными ранениями.
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