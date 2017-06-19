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Генсек НАТО объявил о завершении переброски сил альянса на восток

20.06.2017 08:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находясь в Латвии, объявил завершенной переброску войск альянса на восточный фланг в страны Балтии и Польшу. «С сегодняшнего дня передислокация завершена», — заявил он на церемонии на военной базе в Адажи в 20 километрах от Риги.


Тем самым НАТО выполнила свое взятое на себя год назад в Варшаве обещание «защитить союз, отреагировать на агрессию и сохранить мир», подчеркнул Столтенберг. Он считает количество войск в регионе достаточным, продолжения переброски не планируется. В то же время Столтенберг призвал страны альянса продолжать поиск путей для диалога с Москвой. Никто не хочет возвращать времена холодной войны, подчеркнул генсек НАТО.

Германия командует в Литве

Североатлантический альянс на июльском саммите 2016 года принял решение о переброске сил НАТО на восточный фланг в страны Балтии и Польшу в качестве гарантии их безопасности на фоне действий России в Украине. Германия была призвана осуществить командование международным союзническим батальоном НАТО в Литве, общая численность которого составляет около 1200 человек. США будут командовать в Польше, британцы — в Эстонии, а канадцы — в Латвии.

Основная часть военной техники и военнослужащих из Германии были отправлены в Литву зимой и весной. Позднее к ним присоединились солдаты из Нидерландов.

 
 
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Тем самым НАТО выполнила свое взятое на себя год назад в Варшаве обещание "защитить союз, отреагировать на агрессию и сохранить мир", подчеркнул Столтенберг.

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