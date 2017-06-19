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Генсек НАТО объявил о завершении переброски сил альянса на восток
20.06.2017 08:49 — Новости Мира | Tut.by
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находясь в Латвии, объявил завершенной переброску войск альянса на восточный фланг в страны Балтии и Польшу. «С сегодняшнего дня передислокация завершена», — заявил он на церемонии на военной базе в Адажи в 20 километрах от Риги.
Тем самым НАТО выполнила свое взятое на себя год назад в Варшаве обещание «защитить союз, отреагировать на агрессию и сохранить мир», подчеркнул Столтенберг. Он считает количество войск в регионе достаточным, продолжения переброски не планируется. В то же время Столтенберг призвал страны альянса продолжать поиск путей для диалога с Москвой. Никто не хочет возвращать времена холодной войны, подчеркнул генсек НАТО.
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Тем самым НАТО выполнила свое взятое на себя год назад в Варшаве обещание "защитить союз, отреагировать на агрессию и сохранить мир", подчеркнул Столтенберг.
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