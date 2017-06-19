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Порошенко назвал "фантастической" поддержку со стороны США

20.06.2017 11:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Украины Петр Порошенко, прибывший в Вашингтон, заявил, что США оказывают его стране «фантастическую» поддержку. Он назвал важным тот факт, что проведет встречи с представителями Белого дома раньше, чем это сделает президент России Владимир Путин.

«Украина имеет фантастическую поддержку США. Очень важно, что моя встреча в Белом доме состоится раньше, чем встреча Путина», — написал он в твиттере.

По словам Порошенко, это необходимо для того, чтобы «все были вооружены информацией и никому не оставить ни одного шанса на несправедливость».

Ранее стало известно, что Белый дом подтвердил встречу Порошенко и президента США Дональда Трампа.

 
 
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Ранее стало известно, что Белый дом подтвердил встречу Порошенко и президента США Дональда Трампа.

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