Президент Украины Петр Порошенко, прибывший в Вашингтон, заявил, что США оказывают его стране «фантастическую» поддержку. Он назвал важным тот факт, что проведет встречи с представителями Белого дома раньше, чем это сделает президент России Владимир Путин.

«Украина имеет фантастическую поддержку США. Очень важно, что моя встреча в Белом доме состоится раньше, чем встреча Путина», — написал он в твиттере.

По словам Порошенко, это необходимо для того, чтобы «все были вооружены информацией и никому не оставить ни одного шанса на несправедливость».

Ранее стало известно, что Белый дом подтвердил встречу Порошенко и президента США Дональда Трампа.