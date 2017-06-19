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Пользователи Skype по всему заявляют о проблемах

20.06.2017 13:08 — Новости Мира | БДГ  
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Начиная с вечера 19 июня пользователи программы Skype стали массово жаловаться на проблемы с сервисом.

Началось все в ночь с 19 на 20 июня, когда возникли трудности с входом в аккаунт, а также невозможностью отправлять и получать сообщения.

Вскоре проблему удалось устранить, но уже утром сбой в работе сервиса повторился. Прежде всего, он касается отправки сообщений, а также групповых звонков. В основном, новый сбой затронул Западную и Восточную Европу, включая Беларусь, передает TUT.by.

В Skype заявляют, что знают о проблеме и работают над ее решением. Причина сбоя пока не озвучивается.

Отметим, что проблемы с сервисом Skype в мире происходят регулярно.

Так, в сентябре 2015 года пользователи со всего мира жаловались на неработающий или работающий с перебоями сервис. Сообщения в Skype не доходили или появлялись с большим опозданием. 

Чаще всего пользователи жаловались на то, что они и их контакты не были видимы в онлайне и они не могли воспользоваться функцией «звонок».

 
 
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Начиная с вечера 19 июня пользователи программы Skype стали массово жаловаться на проблемы с сервисом.

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