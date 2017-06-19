|
Евросоюз сменит дизайн шенгенской визы из-за частых подделок
20.06.2017 14:04 — Новости Мира | Tut.by
Власти ЕС приняли решение внести изменения в дизайн шенгенской визы, чтобы усилить ее защиту от подделок. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте Совета ЕС.
«Используемая на протяжении 20 лет визовая наклейка скомпрометировала себя серьезными инцидентами, связанными с подделкой и мошенничеством», — говорится в сообщении.
Ожидается, что акт о введении новых правил будет подписан в июле.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Используемая на протяжении 20 лет визовая наклейка скомпрометировала себя серьезными инцидентами, связанными с подделкой и мошенничеством", - говорится в...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии