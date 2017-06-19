24-летний житель Берлина Исмет С., обвиненный в тяжком сексуальном насилии над несовершеннолетней, приговорен к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно, а также денежному штрафу в 3000 евро, который он обязан перечислить в фонд помощи жертвам насилия. Такое решение вынес во вторник, 20 июня, суд берлинского района Тиргартен, передает с места событий корреспондент DW. Кроме того, мужчина признан виновным в изготовлении порнографии, поскольку он сделал видеозапись сексуальной сцены на мобильный телефон.



Фото: dw.com

После начала процесса, открытого для общественности и прессы, всех присутствующих попросили покинуть зал заседаний. Саму жертву сексуального насилия, «девочку Лизу», оградили от внимания журналистов. Представители обвинения, суда и сам обвиняемый от комментариев отказались. Адвокат Лизы тоже отказался говорить с немецкими СМИ, заявив, что те ранее «издевались» над девочкой.

Подсудимый полностью признал свою вину , поэтому «девочка Лиза» на процессе не выступала, хотя была приглашена в качестве свидетеля и находилась в здании суда. Суд подчеркнул, что, хотя сексуальные действия прозошли по обоюдной доброй воле, в тот момент жертва еще не достигла «возраста согласия». В Германии любые сексуальные контакты с лицами, не достигшими 14 лет, считаются сексуальным насилием над детьми и преследуются законом.

Ранее представитель земельного суда по уголовным делам в Берлине подчеркнула, что эпизоды, инкриминированные 24-летнему Исмету С., происходили в октябре и ноябре 2015 года. Таким образом, они никак не связаны со случаем исчезновения «девочки Лизы» в январе 2016 года, который получил широкую известность.

Международный скандал

В январе 2016 года российские СМИ, сообщив об исчезновении «девочки Лизы», утверждали, что ее похитили и изнасиловали мигранты. В берлинском районе Марцан состоялся массовый митинг, на котором русскоязычные жители Берлина призвали защитить их детей.

Инцидент спровоцировал дискуссию на международном уровне. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Лизу «нашей девочкой» и упрекнул власти ФРГ в попытке «политкорректно залакировать действительность». В ответ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), занимавший тогда пост министра иностранных дел Германии, заявил, что Лавров вмешивается во «внутригерманскую дискуссию о мигрантах и разжигает ее». Ситуацию удалось загладить телефонным разговором между Штайнмайером и Лавровым.