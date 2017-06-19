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Во Франции задержаны родственники напавшего на полицейских в Париже

20.06.2017 16:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Французская полиция задержала четверых родственников человека, совершившего 19 июня нападение на сотрудников правоохранительных органов на Елисейских полях в Париже. Об этом сообщило агентство AFP.


Фото: Reuters

Полицией в понедельник были проведены обыски в городе Плесе-Пате (департамент Эсон, к югу от Парижа) в доме, где ранее проживал совершивший нападение человек и где живут его родственники. Были задержаны, в частности, его супруга и отец, а дядя был вызван в полицию для дачи показаний.

Как сообщил телеканал BFMTV, во время обыска в доме нападавшего полицейские обнаружили длинноствольное оружие, большое количество боеприпасов и устройства, пригодные для изготовления бомбы.

В минувший понедельник на Елисейских полях 32-летний француз Адам Б. намеренно врезался на своем автомобиле в автобус с полицейскими. Предварительно он поджег салон своей машины, в котором находились боеприпасы к стрелковому оружию и два баллона с бытовым газом. Взрыва не произошло, однако сам нападавший скончался от ожогов и удушья. В машине был найден автомат Калашникова и два пистолета.

Министр внутренних дел Франции Жерар Колон ранее квалифицировал действия преступника как попытку совершить теракт.

Как сообщила радиостанция Franceinfo, террорист числился в базе данных на потенциально опасных исламистов. Однако в то же время местной префектурой ему было выдано разрешение на приобретение и переноску спортивного оружия, он занимался в секции спортивной стрельбы.

 
 
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Как сообщил телеканал BFMTV, во время обыска в доме нападавшего полицейские обнаружили длинноствольное оружие, большое количество боеприпасов и устройства,...

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