США ввели новые санкции против России из-за ситуации в Украине

Власти США добавили в санкционный список еще 38 фамилий и наименований организаций, причастных к «действиям России в Украине». Об этом сообщается на сайте Федерального казначейства Соединенных Штатов.

«Эти действия сохранят давление на Россию для того, чтобы она искала дипломатическое решение. Нынешняя администрация нацелена на дипломатический процесс, который гарантирует суверенность Украины. Не может быть никакой отмены санкций, пока Россия не выполнит обязательства, взятые Минскими соглашениями», — пояснил министр финансов США Стивен Мнучин.

В списке 19 компаний и 19 физических лиц. Среди них — частная военная компания «Вагнер» и компании «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент энд консалтинг» — последние две организации включены в список за то, что контролировались ресторатором Евгением Пригожиным, который находится под санкциями с декабря 2016 года. Кроме того, под ограничения попали ряд чиновников из Крыма и самопровозглашенных республик на территории Украины, а также лица, связанные с байк-клубом «Ночные волки».

13 июня конгресс раскрыл детали законопроекта о новых санкциях против России. В случае его утверждения американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. В настоящее время этот срок составляет 90 дней. Также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Для них будет установлен срок кредитования в 30 дней.

Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава Минфина США должен представить в конгресс доклад, описывающий возможные последствия распространения санкций на суверенный долг России.