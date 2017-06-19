Бежать куда глаза глядят. Фотофакт о том, как люди во всем мире становятся мигрантами

По данным ООН, сейчас в мире насчитывают 22,5 млн беженцев — людей, которые переехали в другие страны из-за войны или преследований. Это рекордный показатель за всю историю. Во Всемирный день беженцев TUT.BY собрал фотоснимки последних лет, на которых отображены истории людей и их борьба за лучшую жизнь.



Самая большая доля беженцев приходится на Сирию — почти каждый четвертый из общего числа, а каждый десятый — гражданин Афганистана. На снимке: семья сирийских беженцев в международном аэропорту в Онтарио, Канада. 18 декабря 2015 года. Фото: Reuters



Наиболее привлекательной страной для беженцев считается Германия. За последний год общее количество мигрантов там увеличилось вдвое (до 670 тысяч). На снимке: мигрант делает селфи с канцлером Германии Ангелой Меркель рядом с лагерем беженцев в Берлине. Фото: Reuters



Остальные страны Евросоюза приняли гораздо меньше беженцев: Франция — 304 тысячи, Швеция — 230, Италия — 147 тысяч. В России насчитывается 228 тысяч беженцев. Фото: Reuters



Миграционный кризис привел к тому, что сейчас Евросоюз пытается через суд заставить власти Польши, Венгрии и Чехии разместить беженцев у себя. На снимке: демонстрация беженцев в Лондоне. Фото: Reuters



В 2015—2016 годах тысячи людей устремились в Европу через Турцию и Грецию, убегая от войны. Некоторые из них до сих пор остаются на греческих островах в ожидании своей участи, апрель 2016 года. Фото: Reuters



В марте 2016-го был перекрыт так называемый балканский маршрут, по которому мигранты пешком шли из Турции и Греции дальше в Евросоюз — через Македонию, Венгрию и Сербию. На снимке: те, кто сумел перейти греко-македонскую границу, идут к своей европейской мечте прямо по шоссе. 26 февраля 2016 года. Фото: Reuters



Столкнувшись с кризисом, страны ЕС стали защищать свои границы: кто-то ввел паспортный контроль и проверки на дорогах, а многие попросту отгородились забором от своих соседей. На снимке: беженцы у границы Македонии в знак протеста зашили себе рты, 24 ноября 2015 года. Фото: Reuters



Толпы мигрантов, застрявших в Хорватии после закрытия границ, вновь пытаются двигаться дальше на север, несмотря на попытки Словении и Венгрии сдержать их. Сентябрь 2015 года. Фото: Reuters



Закрытие балканского маршрута снизило поток мигрантов, и сейчас они следуют через Средиземное море. На снимке: спасение тонущих мигрантов неподалеку от Греции. 30 октября 2015 года. Фото: Reuters



Эта фотография трехлетнего сирийского мальчика, тело которого было вынесено на побережье Турции в августе 2015 года, облетела весь мир и стала символом трагедии миграционного кризиса. Жертвами кораблекрушения стали также пятилетний брат Айлана Галип и их мать. Выжил только отец семейства.



До сих пор переполненные лодки терпят крушение у берегов Европы. За это время тысячи людей погибли — многие из них похоронены в безымянных могилах. Хотя сотни тысяч беженцев все же смогли найти пристанище на другом берегу. Фото: Reuters



Венгерский телеоператор частного канала Петра Ласло ставит подножку пожилому беженцу с ребенком. После публикации видео она была уволена, а суд приговорил ее к 3 годам условно, хотя девушка оправдывала свой поступок «самозащитой», сентябрь 2015 года. Фото: Reuters



В ноябре 2016 года во Франции был ликвидирован лагерь для беженцев в Кале. За две ночи больше 4 тысяч человек были перемещены в другие места жительства по девяти регионам страны. Фото: Reuters



С 2014 года граждане Украины — самая многочисленная группа вынужденных мигрантов, прибывающих в Беларусь. С начала вооруженного конфликта на юго-востоке страны более 1600 человек получили в нешей стране статус дополнительной защиты. На снимке: Ольга и Сергей Леоновы переехали с Донбасса в Беларусь, чтобы родить дочь в безопасности. Фото: Эмине Зиятдинова, март 2016 года



В августе 2016 года на белорусско-польской границе сотни чеченцев разбили лагерь. Несколько месяцев до этого они безуспешно пытались получить статус беженца в соседней стране. Хотя после публикаций в СМИ ситуация несколько улучшилась, до сих пор, по информации правозащитников, в Бресте остаются еще 60 семей. На днях Европейский суд по правам человека вмешался в ситуацию с одной из них — после 16 неудачных попыток пересечь границу. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

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