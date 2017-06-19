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Москва заявила о "провокационном развороте" самолетов США над Балтикой

20.06.2017 20:38 — Новости Мира | Tut.by  
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Российские истребители Су-27 перехватили над нейтральными водами Балтийского моря два самолета-разведчика ВВС США RC-135. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.


По данным военного ведомства, 19 июня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель, которая двигалась в сторону российской границы. Позже военные выяснили, что это был именно американский RC-135. В ходе сопровождения он попытался сблизится с Су-27, «выполнив провокационный разворот в сторону» истребителя.

Пилот смог отреагировать на маневр американского разведчика и затем продолжил сопровождать RC-135 до изменения им направления полета. Минобороны подчеркивает, что все полеты российских истребителей проходят в соответствии с международными правилами.

«Что касается якобы „провокационности“ полета, то хотели бы подчеркнуть, что буквально через 10 минут в эту зону вошел еще один RC-135, который также был перехвачен российским Су-27», — отметили в ведомстве.

По данным Минобороны, за прошедшую неделю самолеты-разведчики США и стран НАТО до 15 раз совершили полеты с разведывательными целями в непосредственной близости от российской границы​.

 
 
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Он направлялся в сторону российской границы и выполнил "провокационный разворот в сторону" истребителя.

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