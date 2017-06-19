Президент Украины Петр Порошенко встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Он заверил, что Украина получила «твердую поддержку со стороны США относительно суверенитета, территориальной целостности и независимости государства, и твердую поддержку в продолжении реформ в Украине», передает пресс-служба украинского президента.



Фото: president.gov.ua

Президент сообщил, что во время переговоров обсуждались вопросы экономического сотрудничества, в частности сотрудничества в ядерной энергетике, нефтегазовой сфере, закупки американского угля, продолжение сотрудничества по возобновляемых источников энергии и тому подобное.

Отдельно стороны обсудили сотрудничество Украины и США в военно-технической сфере. «Президент дал четкие поручения для того, чтобы мы расширили наше сотрудничество», — сообщил Петр Порошенко.

«Повестка дня была очень широкой. Я полностью доволен результатами переговоров», — заявил он.

Порошенко также сообщил, что Администрация США обещала поспособствовать освобождению украинских пленных.

Глава государства заявил, что «состоялась полноценная и очень подробная встреча». Порошенко подчеркнул, что США подтвердили свою приверженность Минским договоренностям. При этом глава государства подчеркнул важность выполнения пакета безопасности — прекращение огня, отвод российской артиллерии, танков, систем залпового огня, обеспечение беспрепятственного доступа Специальной Мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории включая границу.