Президент Украины Петр Порошенко встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Он заверил, что Украина получила «твердую поддержку со стороны США относительно суверенитета, территориальной целостности и независимости государства, и твердую поддержку в продолжении реформ в Украине», передает пресс-служба украинского президента.

Президент сообщил, что во время переговоров обсуждались вопросы экономического сотрудничества, в частности сотрудничества в ядерной энергетике, нефтегазовой сфере, закупки американского угля, продолжение сотрудничества по возобновляемых источников энергии и тому подобное.

Отдельно стороны обсудили сотрудничество Украины и США в военно-технической сфере. «Президент дал четкие поручения для того, чтобы мы расширили наше сотрудничество», — сообщил Петр Порошенко.