ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

При ударе саудовской авиации по городу в Йемене погибли 25 мирных жителей

20.06.2017 21:42 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Саудовская авиация при налете на рынок города Саада на северо-востоке Йемена сбросила бомбы, которые убили 25 мирных жителей. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения города, удерживаемом повстанцами-хуситами, данные ведомства передает Reuters.

«Спасательные команды до места происшествия добраться не могут из-за опасения попасть под артобстрел», — рассказали в департаменте города, расположенного вблизи йеменско-саудовской границы.

В феврале самолеты королевства ударили по пригородам Саны, столицы страны, — тогда погибли девять женщин и один ребенок.

В Йемене продолжается гражданская война. За одну из сторон выступают боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах» и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, за другую — войска изгнанного суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. В конце марта 2015 года она начала кампанию против повстанцев с целью возвращения Хади к власти.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Спасательные команды до места происшествия добраться не могут из-за опасения попасть под артобстрел", - рассказали в департаменте города, расположенного вблизи...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
"Полноценная и очень подробная встреча". Порошенко рассказал о визите к Трампу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика