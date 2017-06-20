Трамп заявил, что попытки Китая повлиять на КНДР не увенчались успехом

Президент США Дональд Трамп считает, что усилия Китая и лично председателя КНР Си Цзиньпина по оказанию влияния на КНДР с целью добиться отказа Пхеньяна от развития ракетно-ядерной программы не увенчались успехом. Об этом он написал во вторник на своей странице в сети Twitter .



Фото: Reuters

«Хотя я высоко ценю усилия председателя Си [Цзиньпина] и Китая, направленные на то, чтобы помочь с Северной Кореей, они не сработали, — написал Трамп. — По крайней мере, Китай пытался!»

Ранее американский президент заявлял, что руководство КНР намеревалось оказать влияние на КНДР с тем, чтобы добиться от Пхеньяна прекращения проведения ракетных пусков и ядерных испытаний.

На следующей неделе Трамп примет в Белом доме своего южнокорейского коллегу Мун Чжэ Ина, чтобы обсудить двусторонние отношения, а также угрозу со стороны КНДР.