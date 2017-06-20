Боевики захватили заложников в школе на юге Филиппин

Связанные с террористической организацией «Исламское государство» боевики атаковали школу на юге Филиппин и захватили учащихся в заложники. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в городе Пигкавайян в провинции Котабато, в центре острова Минданао. Члены группировки Исламских борцов за свободу в Бангасаморо (BIFF) устроили перестрелку с правительственными вооруженными силами.

Информации о пострадавших пока нет.

Пигкавайян расположен в 190 км от городе Марави, где недавно боевики BIFF вместе с экстремистами других исламистских группировок вели на протяжении месяца активные боевые действия с правительственной армией. 10 июня Манила официально запросила помощи у США в борьбе за захваченный боевиками ИГ город Марави.

В мае президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции государства Минданао после того, как там начались противостояния армии с поддерживающей ИГ группировкой. Из-за этого филиппинскому лидеру пришлось также сократить свой официальный визит в Россию.

На сегодняшний день в результате вооруженных действий погибли 62 военных, 26 мирных жителей и 257 боевиков.​