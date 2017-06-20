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Порошенко: Трамп не похож на человека, у которого имеются особые связи с РФ

21.06.2017 07:22 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп не похож на человека, которого можно заподозрить в каких-либо особых связях с Россией. Такое мнение высказал во вторник в интервью телекомпании Fox News украинский лидер Петр Порошенко.


Фото: president.gov.ua

«Он определенно не похож на человека, у которого имеются какие-то особые отношения (с Россией)», — сказал Порошенко, говоря про Трампа.

«Мои личные впечатления таковы: он — замечательный лидер, с большой харизмой, большой политической волей. Он — большой друг Украины, который помогает мне добиться мира в моей стране», — отметил Порошенко.

Оппозиционная Демократическая партия США не раз заявляла о предполагаемых связях между помощниками Трампа и представителями РФ, а также о якобы российском вмешательстве в американские выборы.

Сам Трамп, и российское руководство эти обвинения отвергают.

 
 
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По словам Петра Порошенко, президент США - "большой друг Украины", помогающий президенту страны добиться мира в стране.

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