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В США по просьбе семьи не будут вскрывать тело освобожденного из тюрьмы в КНДР студента

21.06.2017 08:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Американские судмедэксперты не будут производить вскрытие тела скончавшегося в понедельник американского студента Отто Вомбиера, который до этого около полутора лет провел в заключении в тюрьме в КНДР и был освобожден около недели назад. Об этом сообщил ТАСС во вторник официальный представитель коронера в американском округе Гамильтон (штат Огайо) Джастин Вайбер.


В 2016 году американский студент был признан виновным в попытке «подорвать единство корейского народа». Фото: Reuters

«Вскрытия проводиться не будет по просьбе семьи скончавшегося», — заявил он. По его словам, коронер провел лишь внешний осмотр тела, однако его результаты обнародованы пока не будут.

Как отметил Вайбер, коронер находится в контакте с врачами больницы в Цинциннати, где скончался студент, и запросил у них данные медицинских обследований. «Мы должны изучить их, прежде чем будут обнародованы какие-либо заключения, касающиеся причин смерти скончавшегося», — сообщил представитель коронера.

В 2016 году американский студент был признан виновным в попытке «подорвать единство корейского народа» и приговорен к 15 годам заключения. По решению суда, гражданин США отбывал срок в исправительно-трудовой колонии. 13 июня 2017 года Отто Вомбиер, впавший в кому, был освобожден и передан представителям США. Спустя шесть дней родители молодого человека сообщили о его смерти. Сообщалось, что после того, как Вомбиер был доставлен в США, врачи диагностировали у него тяжело поражение нескольких отделов мозга.

Президент США Дональд Трамп в связи со смертью студента заявил в понедельник, что за произошедшее несут ответственность власти КНДР. Американский лидер подчеркнул, что его администрация намерена предотвратить новые инциденты такого рода.

 
 
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Был проведен внешний осмотр тела, результаты которого будут обнародованы позже.

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