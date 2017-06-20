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В США по просьбе семьи не будут вскрывать тело освобожденного из тюрьмы в КНДР студента
21.06.2017 08:15 — Новости Мира | Tut.by
Американские судмедэксперты не будут производить вскрытие тела скончавшегося в понедельник американского студента Отто Вомбиера, который до этого около полутора лет провел в заключении в тюрьме в КНДР и был освобожден около недели назад. Об этом сообщил ТАСС во вторник официальный представитель коронера в американском округе Гамильтон (штат Огайо) Джастин Вайбер.
«Вскрытия проводиться не будет по просьбе семьи скончавшегося», — заявил он. По его словам, коронер провел лишь внешний осмотр тела, однако его результаты обнародованы пока не будут.
Как отметил Вайбер, коронер находится в контакте с врачами больницы в Цинциннати, где скончался студент, и запросил у них данные медицинских обследований. «Мы должны изучить их, прежде чем будут обнародованы какие-либо заключения, касающиеся причин смерти скончавшегося», — сообщил представитель коронера.
В 2016 году американский студент был признан виновным в попытке «подорвать единство корейского народа» и
Президент США Дональд Трамп в связи со смертью студента заявил в понедельник, что за произошедшее несут ответственность власти КНДР. Американский лидер подчеркнул, что его администрация намерена предотвратить новые инциденты такого рода.
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Был проведен внешний осмотр тела, результаты которого будут обнародованы позже.
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