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СБУ заподозрила чиновников в махинациях с Россией на 10 млн долларов

21.06.2017 08:42 — |  
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Украинские правоохранительные органы заподозрили чиновников Украинской железной дороги («Укрзализныци») в нанесении ущерба государству на сумму свыше $ 10 млн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

«Генеральная прокуратура Украины по оперативному сопровождению СБУ проводит досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами», — уточняется в сообщении.

По информации СБУ, чиновники «Укрзализныци», «действуя в интересах российских горно-обогатительных холдингов и экспедиторских компаний, безосновательно пересмотрели тарифные условия, значительно занизив их».

Согласно сообщению, сотрудники правоохранительных органов провели обыски по местам работы и жительства этих чиновников. Полученные в ходе обысков данные «свидетельствуют о влиянии со стороны так называемых „смотрящих“ на принятие решений руководством» Украинской железной дороги, — говорится в сообщении.

По мнению СБУ, эти действия привели к «нанесению вреда интересам государства и получения сверхприбылей российскими финансово-промышленными группами». Кроме того, «установлено проведение отдельными лицами несанкционированных переговоров» от имени «Укрзализныци» на территории России, заключили в ведомстве.

 
 
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По информации СБУ, чиновники "Укрзализныци", "действуя в интересах российских горно-обогатительных холдингов и экспедиторских компаний, безосновательно...

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