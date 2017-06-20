ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Король Саудовской Аравии сменил наследника престола

21.06.2017 09:28 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд назначил наследником престола своего 31-летнего сына Мухаммада бин Салмана, сообщает AP со ссылкой на государственное агентство королевства SPA.


Фото: Reuters

Племянник короля Мухаммад бин Наифа лишен титула кронпринца и отправлен в отставку с поста министра внутренних дел.

Кандидатуру нового наследника поддержал 31 из 34 членов королевской семьи, обладающих правом голоса по этому вопросу.

Мухаммад бин Салман занимает пост министра обороны, а также курирует экономический блок в правительстве королевства.

В апреле 2016 года Мухаммад бин Салман представил масштабный проект снижения зависимости экономики королевства от нефти, предусматривающий создание суверенного фонда объемом в два триллиона долларов. Фонд предназначен для диверсификации инвестиций королевства, чтобы, как заявил принц, через 20 лет Саудовская Аравия перестала зависеть преимущественно от нефтяных доходов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кандидатуру нового наследника поддержал 31 из 34 членов королевской семьи, обладающих правом голоса по этому вопросу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
СБУ заподозрила чиновников в махинациях с Россией на 10 млн долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика