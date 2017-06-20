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МИД просит белорусов в Брюсселе выполнять указания властей

21.06.2017 11:25 — Новости Мира | БДГ  
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Министерство иностранных дел Беларуси призвало граждан страны выполнять указания властей в Брюсселе, где 20 июня вечером был предотвращен теракт на Центральном вокзале.

"По сообщению МИД Бельгии, предотвращен теракт на Центральном вокзале Брюсселя. Просьба к белорусам в Брюсселе выполнять указания властей", - говорится в официальном аккаунте МИД в Twitter.

Как сообщает BBC, военный патруль на Центральном вокзале в Брюсселе застрелил мужчину, заметив у него нечто, похожее на пояс смертника. По нему открыли огонь после того, как раздался небольшой взрыв. Никто больше не пострадал. Сам подозреваемый скончался.

Федеральная прокуратура Бельгии квалифицировала произошедшее как теракт. По данным бельгийских СМИ, убитый имел при себе рюкзак и пояс со взрывчаткой. Перед тем, как устроить взрыв он выкрикнул "Аллах акбар!".

Центральный вокзал - один из трех основных железнодорожных вокзалов Брюсселя. Сотрудник вокзала Николас ван Херревеген заявил, что взрыв был несильный, но, тем не менее, он вызвал панику. По его словам, террорист был коротко стриженным загорелым мужчиной крепкого телосложения; на нем были белая рубашка и джинсы.

После инцидента полиция оцепила центральную площадь Брюсселя. Также ненадолго приостанавливалось движение на линиях метро, проходящих через Центральный вокзал.

Напомним, утром 22 марта 2016 года в Брюсселе произошла серия терактов. Три взрыва прогремели в метро - на станциях «Ар-Луа», «Шуман» и «Маальбек». Перед этим в аэропорту Завентем террорист-смертник совершил самоподрыв. На месте были обнаружены три пояса шахида. Количество жертв в Брюсселе превысило три десятка человек, почти 150 человек были ранены.

 
 
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Министерство иностранных дел Беларуси призвало граждан страны выполнять указания властей в Брюсселе, где 20 июня вечером был предотвращен теракт на Центральном...

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